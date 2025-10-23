Denuncian la acumulación de basuras detrás de la nueva plaza Gomila de Palma
Una zona de contenedores de la calle Bellver se ha convertido en un vertedero de todo tipo de trastos y hasta restos de poda
Palma
Vecinos de el barrio de El Terreno, en Palma denuncian la acumulación de basuras y trastos detrás de la nueva plaza Gomila, pese a la revitalización del entorno por la renovación de cuatro edificios, la construcción de otros tres nuevos y la apertura de nuevos negocios que han sacado este enclave de Palma del proceso acelerado de degradación en el que se encontraba.
Los residentes en el barrio señalan que en la empinada calle Bellver una zona de contendores de basura está permanentemente convertida en un vertedero sobre la acera en el que se acumulan trastos de todo tipo, ropa vieja y hasta restos de poda abandonados, con tanta frecuencia que el pavimiento cada vez se encuentra en peor estado.
