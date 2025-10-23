Cort saca una nueva licitación para relanzar el Mercat de Llevant

La Junta de Govern aprobó ayer los pliegos que regirán la remodelación y explotación del Mercat Municipal de Llevant, gestionado íntegramente por el Ayuntamiento de Palma desde 1986. El proceso de licitación se llevará a cabo mediante una concesión demanial para la explotación global del mercado, manteniéndose en todo momento la titularidad municipal del equipamiento durante un periodo de 30 años.

Esta concesión supone, en palabras de la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Mercedes Celeste, «un paso decisivo para la modernización de un mercado histórico que requiere de una profunda renovación, tanto en infraestructuras como en su oferta comercial». El futuro concesionario deberá asumir una inversión mínima de 1.454.566,04 euros, destinada a ejecutar las obras necesarias para la modernización del mercado. Estas actuaciones incluyen la mejora de la estructura del edificio, la renovación de la cubierta y la fachada, la reforma del aparcamiento y la reconfiguración del espacio comercial.

Los licitadores dispondrán de un plazo de tres meses, a partir de la publicación de la convocatoria en el portal de contratación, para presentar sus proyectos, los cuales deberán incluir un anteproyecto de obra y un plan comercial. Los candidatos deberán presentar un proyecto integral que garantice la presencia del producto fresco como elemento esencial de la oferta, y que defina las líneas de venta y el mix comercial, adaptándose a las necesidades y características propias del mercado tradicional. En concreto, los pliegos establecen que al menos el 50% de los puestos deberán estar dedicados a la venta de producto fresco de alimentación, y que el 40% del espacio destinado a grandes superficies deberá reservarse para productos alimentarios.

Una vez aprobado el proyecto definitivo y obtenida la correspondiente licencia, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de seis meses para iniciar las obras, que deberán ejecutarse en un máximo de 36 meses. En este sentido, los pliegos establecen que se valorarán especialmente las ofertas que propongan una inversión superior a la mínima exigida y un plazo de ejecución reducido. Además, el periodo de explotación, que anteriormente oscilaba entre 20 y 40 años, se ha fijado ahora en un plazo único de 30 años.