El Ayuntamiento de Palma inicia la rehabilitación de la plaza Ecce Homo para mejorar la accesibilidad y renovar el pavimento
Las obras, con un presupuesto de más de 80.000 euros y una duración prevista de dos meses, incluyen un nuevo suelo de piedra de Binissalem y adoquines, así como mejoras en el alumbrado público
El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma ha iniciado esta semana las obras de rehabilitación de la plaza Ecce Homo, situada en el barrio de Sant Jaume, con el objetivo de renovar el pavimento y mejorar la accesibilidad del espacio público.
Los trabajos se centran principalmente en la reparación de las aceras interiores de la plaza y de la acera de la Rambla, que presentan desperfectos como baldosas levantadas y grietas, ocasionados en su mayoría por las raíces de los árboles y las intervenciones en el subsuelo.
El proyecto prevé la retirada del pavimento antiguo, la mejora de los bordillos y la adecuación de las zonas alrededor de los árboles. La parte destinada al tráfico rodado se pavimentará con adoquines, mientras que el tramo comprendido entre la calle Santa Magdalena y la acera de la Rambla se renovará con piedra natural de Binissalem. También se llevarán a cabo actuaciones de mejora en la canalización del alumbrado público.
Para garantizar la accesibilidad, se elevarán los bordillos hasta un nivel seguro respecto a la calzada y se instalarán bandas podotáctiles, adaptando el espacio a la normativa vigente. En total, se colocarán unos 300 metros cuadrados de piedra nueva y 100 metros cuadrados de adoquines en la vía trasera por donde circulan los vehículos.
El presupuesto de la obra asciende a 80.054 euros y el Ayuntamiento prevé que los trabajos finalicen en un plazo aproximado de dos meses.
