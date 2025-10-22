Urbanismo da portazo definitivo a un vial que conecte las calles Son Campos con Bisbe Massanet
Modificará el Plan General para suprimir esta posibilidad porque implica afectaciones en un edificio representativo de esta parte de Palma
Rechaza la declaración de interés general para un agroturismo en Son Ferriol
La gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma dio ayer portazo a la posibilidad de habilitar un vial que conectara las calles Bisbe Massanet y Son Campos. De este modo, se modificará el Plan General para eliminar esta alternativa prevista en el planeamiento vigente porque esta intervención implicaba afectaciones en un edificio de viviendas construido en 1965 "propio y representativo" de esta parte de la ciudad.
El Plan de Ordenación Detallada (POD) ya tenía previsto descartar este vial para que no afectara al citado inmueble. Sin embargo, al haber decaído el POD a comienzos de la presente legislatura, se realizará una modificación puntual del Plan General para suprimir definitivamente esta posibilidad.
La calle Son Campos termina ahora en un cul de sac. La idea inicialmente era abrirla para habilitar una conexión directa con Bisbe Massanet.
Agroturismo en Son Ferriol
Por otro lado, la gerencia de Urbanismo informó desfavorablemente de una solicitud de interés general para abrir un agroturismo en Son Ferriol. La razón esgrimida es que las parcelas que ocuparía están incluidas dentro del futuro Parc Agrari de Sant Jordi.
Hasta que no se apruebe un Plan Especial que regule qué se puede y qué no se puede hacer en este ámbito, Urbanismo no autorizará ninguna actuación.
