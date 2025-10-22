El PSOE de Palma exige la paralización de la importación de residuos para incinerar en Son Reus

El PSOE de Palma presebntará una moción en el pleno de octubre para exigir la paralización inmediata de la importación de residuos de Ibiza destinada a la incineración en la planta de Son Reus, una medida que, según la formación, afectará a barrios como Son Sardina y su entorno.

Los socialistas consideran que la iniciativa impulsada por el Govern balear "vulnera los principios de sostenibilidad, responsabilidad territorial y economía circular", al prever el traslado de entre 80.000 y 90.000 toneladas de residuos en los próximos años.

El regidor Daniel Oliveira ha calificado los hechos de "muy graves" y ha recordado que "no se puede permitir que el Partido Popular vuelva a traer basura de otros lugares a Palma, como ya ocurrió en 2012". En este sentido, ha señalado que "el alcalde "mira hacia otro lado" y le ha reclamado que "defienda de forma inmediata los intereses de la ciudadanía de Palma".

Más de 15.000 camiones cada año

Según el PSOE, la prueba piloto que plantea el Govern contempla el traslado inicial de 30.000 toneladas el primer año, hasta alcanzar entre 80.000 y 90.000 toneladas anuales posteriormente. Esta operación supondría la circulación de unos 15.000 camiones adicionales cada año por las principales vías de Palma, incrementando la presión sobre la Vía de Cintura y la carretera de Sóller.

Los socialistas advierten de que este aumento de tráfico pesado afectará a la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Son Sardina, así como a los niveles de emisiones y contaminación acústica en la zona.

Los socialistas consideran que esta medida "contradice la jerarquía de gestión de residuos y supone un paso atrás en el modelo sostenible y de responsabilidad ambiental que Palma y Mallorca han construido con esfuerzo en las últimas legislaturas".

La formación instará al pleno municipal a rechazar la autorización de la importación de residuos, paralizar la iniciativa y promover la elaboración de un Plan Director de Prevención y Gestión de Residuos de Ibiza.

Además, reclama que los fondos de prevención y gestión de residuos se destinen a proyectos de economía circular, mejora de infraestructuras de reciclaje, innovación ambiental y educación ciudadana, y no a financiar el transporte o la incineración de residuos procedentes de otros territorios.