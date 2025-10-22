Podemos Palma denuncia posibles vínculos de Cort con la industria militar de Israel

Podemos Palma ha denunciado este miércoles una presunta trama de contratos municipales que podría vincular al Ayuntamiento de Palma con empresas relacionadas con la industria armamentística israelí.

Según ha explicado la regidora de Podem Palma, Lucía Muñoz, entre 2024 y 2025 el Consistorio ha adjudicado 167.682 euros de dinero público a tres empresas: Usis Guirao S.L., A.N.T.S. Guma S.L. y Bikurim S.L. "Estas tres sociedades comparten, presuntamente, vínculos familiares, administradores e incluso correos de contacto, lo que pone en duda que sean realmente competidoras. Existen indicios de que forman parte de una misma red empresarial que concentra buena parte de las compras municipales de material policial: chalecos, fundas, esposas o llanteras", ha explicado Muñoz.

Muñoz ha añadido que estas empresas podrían actuar como intermediarias de fabricantes israelíes. "En concreto, Usis Guirao S.L. ha intermediado previamente en operaciones con compañías como Guardian Homeland Security —empresa española que asegura comercializar productos 100% 'made in Israel'— o Rabintex Industries, multinacional que cotiza en bolsa, proveedora del Ministerio de Defensa de Israel y uno de los principales productores de chalecos antibalas utilizados por el ejército israelí y por cuerpos policiales de más de setenta países", ha manifestado la portavoz del grupo municipal de Podemos.

"Esto significa que el Ayuntamiento de Palma podría estar comprando material policial procedente de la industria militar israelí, en un contexto de violación del alto el fuego tras dos años de genocidio en Gaza", ha advertido Muñoz.

Podem Palma recuerda que en numerosas ocasiones ha instado al Ayuntamiento a romper cualquier relación con el Estado de Israel y con empresas que colaboren con su industria armamentística, así como a declarar Palma una ciudad de paz. "Si nuestras mociones se hubieran aprobado, posiblemente estos contratos no se habrían realizado. Seguiremos intentándolo, porque no queremos una ciudad al servicio de la guerra", ha afirmado la regidora.

Ante esta situación, el grupo municipal exige al alcalde Jaime Martínez que aclare a la ciudadanía si la Policía Local de Palma está equipada con material fabricado por empresas vinculadas con la industria militar israelí. "Debe decir claramente si la policía que acalla las manifestaciones en solidaridad con Palestina utiliza material israelí", ha manifestado Muñoz.

Un crucero israelí en Palma en pleno genocidio

Por otro lado, Podem Palma ha denunciado que el próximo 6 de noviembre atracará en el puerto de Ciutat un crucero que zarpará del puerto israelí de Ashdod y ha exigido a Martínez que lo impida. En este sentido, Muñoz ha recordado su reciente experiencia durante la Global Sumud Flotilla.

"Fuimos secuestradas por el ejército israelí cuando intentábamos llegar a Gaza y nos llevaron precisamente a ese puerto de Ashdod, donde nos obligaron a permanecer de rodillas al sol antes de trasladarnos a la prisión de Neguev, en pleno desierto", ha recordado.

"Mientras ese país ejecuta un genocidio, hay quienes se van de crucero. Es grotesco", ha añadido.

Podemos presentará en el pleno de este mes de octubre una proposición "para que las infraestructuras estratégicas de la ciudad dejen de servir intereses militares y pasen a estar al servicio de la gente y de la vida", ha señalado la regidora en referencia a los planes para construir un almacén de explosivos en el aeropuerto de Palma.