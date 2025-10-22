Los locales de Cala Major clausurados por peligro de derrumbe pasaron dos inspecciones favorablemente en 2014 y 2023
Urbanismo revisa todos los expedientes relativos al inmueble, construido en los años 60
El edificio en el que se encuentran los seis locales de Cala Major clausurados el martes por peligro de derrumbe pasaron dos inspecciones en 2014 y en 2023 que se saldaron con un resultado "óptimo", ha informado hoy la portavoz de Cort, Mercedes Celeste.
"En 2014 se realizó una Inspección Técnica de Edificios. Y en 2023 hubo un informe de evaluación del edificio. Ambos trámites se pasaron con un resultado óptimo", ha manifestado la regidora.
En estos momentos Urbanismo está revisando todos los expedientes relativos al inmueble, construido en los años 60. "Una vez recopilada la información, los técnicos municipales tomarán las medidas necesarias para garantizar la protección de los ciudadanos. En todo caso, quiero agradecer a los técnicos su rápida respuesta y coordinación efectiva para evitar un problema grave. También agradecemos al propietario del local que nos avisara de una situación complicada", ha manifestado Celeste.
"Desalojo y precinto por seguridad"
El martes a primera hora de la tarde el Ayuntamiento recibió el aviso del propietario de uno de estos locales informando de una grieta en el techo. Cort movilizó a la Policía Local, técnicos de Urbanismo y Bomberos para comprobar la situación. "Se hizo una revisión exhaustiva de este local, los anexos, la terraza superior y la estructura. Y se decidió desalojar y precintar los cinco locales y la terraza para garantizar la seguridad de las personas", ha subrayado la portavoz municipal.
De momento los locales continuarán clausurados. "Cort estudiará la situación y ejecutará la mejor solución para resolver este problema. Pero recordemos que la responsabilidad de los edificios recae sobre los propietarios, que deben velar para que la estructura del edificio esté en condiciones óptimas", ha afirmado Celeste.
