Cort carga a la Policía Local los tres millones de euros que dejará de ingresar con el recorte del Impuesto de Obras y Construcciones

El Ayuntamiento de Palma estima que dejará de ingresar 3,7 millones de euros hasta el 31 de diciembre como consecuencia de la rebaja del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Para compensar esas pérdidas el departamento de Hacienda echará mano, sobre todo, de los complementos específicos para la Policía Local de Palma. En todo caso, el Consistorio asegura que esa partida no corre ningún riesgo y que, en caso de ser necesario, se recurrirá a otros capítulos del presupuesto para hacer frente a esas retribuciones.

La rebaja del ICIO, aprobada en el pleno de julio, entrará en vigor a principios de noviembre, tal como quería Vox. La modificación de la ordenanza fiscal se publicó ayer en el BOIB, que establece diez días de plazo para su implementación.

Cort estima que dejará de ingresar 3,7 millones de euros y prevé cargar esa pérdida para las arcas municipales a los complementos específicos de la Policía Local (tres millones de euros), retribuciones de órganos directivos (280.000 euros), retribuciones de órganos de gobierno (400.000 euros) y retribuciones básicas del personal eventual (104.000 euros).

En todo caso, el Ayuntamiento insistió en que las partidas que se pierdan para compensar el recorte del ICIO aflorarán en otros capítulos de los presupuestos de 2025 que no se hayan ejecutado en caso de ser necesario.

Se deducirá de la tasa urbanística

De esta rebaja se beneficiarán particulares y constructores que lleven a cabo una obra. En el momento de liquidar el ICIO, se deducirá a la persona que ha llevado a cabo una obra el 50% de la cuota pagada previamente en concepto de tasa urbanística, que pasará a ser del 2,61% actual al 1,30%. Por ejemplo, quien lleve a cabo una reforma presupuestada en 100.000 euros, se ahorrará unos 700 euros. Para quien haga una gran reforma valorada en tres millones de euros, el ahorro será de 40.000 euros.

La izquierda rechaza de plano este recorte fiscal y acusa al equipo de gobierno de "beneficiar a los promotores y constructores en lugar de perseguir el interés general".