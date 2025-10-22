Acusan al Ayuntamiento de Palma de suspender unos talleres de diversidad sexual con "intenciones políticas"
La asociación Ben Amics ha acusado al Ayuntamiento de Palma de suspender los talleres de diversidad sexual y de género que venían impartiendo desde hace más de 15 años con "intenciones políticas".
La entidad, en un comunicado, ha asegurado que los talleres, que se celebraban en el marco del programa Palma Educa, "han quedado suspendidos por falta de voluntad política del gobierno municipal".
El contrato, han indicado, finalizó el pasado febrero y por el momento no se han renovado.
Desde Ben Amics han considerado que "hay intenciones políticas de eliminar la oferta educativa de talleres a centros de Palma del PP y Vox a nivel municipal", lo que han interpretado como una cesión "a los discursos de odio del partido de extrema derecha".
La entidad ha defendido que la educación afectivo sexual basada en los derechos humanos y en la diversidad "es un pilar fundamental en la enseñanza", especialmente teniendo en cuenta que Baleares es una de las comunidades autónomas con mayor tasa de acoso escolar e ideación suicida.
También ha recordado que, según la última Diagnosis LGTBI de Palma, un 69,6% de las personas LGTBI han sufrido discriminación en la ciudad.
Es por ello que han instado a la regidora de Igualdad, Lourdes Roca, a que retome el programa de talleres con "la mayor celeridad posible para evitar que las solicitudes de los centros educativos de Palma queden en el limbo".
