Precintan cinco locales comerciales y la terraza de un bar nocturno de Cala Major por riesgo de derrumbe
Técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Palma, asistidos por bomberos y Policía Local , clausuran de forma preventiva el edificio del número 288 de la calle Joan Miró que hace chaflán con Camí de Cala Major
El Ayuntamiento de Palma ha precintado la tarde de este martes y de forma preventiva cinco locales comerciales y una terraza en el barrio de Cala Major, al detectarse en uno de ellos una grieta que podría poner el riesgo la estabilidad de las edificación.
El propietario de uno de los locales se ha puesto en contacto con los Bomberos de Palma al descubrir la grieta en sus dependencias.Y además del personal de emergencias se han desplazado hasta el número 288 de la calle Joan Miró técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma y una unidad de la Policía Local. Y su diagnóstico preliminar ha concluido que la grieta podría afectar a la estructura y ha recomendado preservar los comercios con un precinto para evitar que se produjeran males mayores con su apertura al público.
Los bomberos han apuntalado el local comercial afectado por el centro para que la cubierta del mismo se pueda mantener con seguridad. Se trata de un negocio dedicado a la artesanía que en estos momentos se encontraba en liquidación total.
Los comecios afectados se encuentran en el edificio situado en número 288 de la calle Joan Miró que hace chaflán con el Camí de Cala Major. Se trata de un inmueble de una planta cuyo piso superior, rematado por un luminoso, es la terraza descubierta de un conocido local nocturno que tiene su acceso en el Camí de Cala Major.
