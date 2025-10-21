La Policía Local de Palma vota en referéndum una propuesta de Plan de Ordenación pactada con Cort

Cuatro de los cinco sindicatos con representación en la Policía Local de Palma han convocado una consulta este miércoles y jueves para que los agentes voten si aceptan un documento negociado con el Ayuntamiento de Palma para definir un nuevo Plan de Ordenación para la plantilla que establece una nueva regulación de turnos (festivos, fines de semana y noches), jornadas e introduce mejoras en las retribuciones salariales.

"Después de más de un año y medio de negociaciones, donde vemos que la administración no cede más, ya tenemos una propuesta definitiva", señalan los sindicatos sobre un documento consensuado con el Consistorio y con el que pretenden poner fin a dieciocho meses de desavenencias.

Los representantes de los trabajadores consideran que, en caso de contar con el respaldo de los agentes, "se conseguirá ser la Policía Local de España mejor retribuida, con un complemento específico mínimo de 29.900 euros de la Policía Montada". También se igualarán las condiciones laborales.

En caso de que la propuesta no reciba el suficiente respaldo, los sindicatos advierten de que "se mantendrán las diferencias salariales y las diferencias de jornadas existentes entre las diferentes unidades, y sin derecho a quejarnos, por qué así se ha decidido por mayoría".

Asimismo, señalan que con toda probabilidad significará el fin de las negociaciones de un nuevo Plan de Ordenación, al menos esta legislatura.

Cort celebra el acuerdo con los sindicatos

Por su parte el Ayuntamiento de Palma ha celebrado la aceptación de la propuesta por parte de los sindicatos y su sometimiento a referéndum entre toda la plantilla. En todo caso, el Consistorio señala que para su aprobación se requerirá un mínimo del 75% de participación y el mismo porcentaje de respuestas afirmativas "con el objetivo de garantizar un amplio consenso y el respaldo mayoritario de todos los miembros del cuerpo".

Cort recuerda que el alcalde, Jaime Martínez, se comprometió desde el inicio de la legislatura a trabajar en un nuevo Plan de Ordenación, "dando respuesta a una demanda histórica del cuerpo, que durante años ha solicitado una actualización que no se ha abordado durante ninguna de las dos legislaturas anteriores, manteniéndose vigente el plan aprobado hace más de 15 años".

Y señala que su compromiso fue siempre que dicho plan entrase en vigor a partir del 1 de enero de 2026, y que el borrador fuera entregado a los representantes de los sindicatos el 30 de septiembre, hecho que se produjo el pasado 3 de octubre.

"El nuevo Plan de Ordenación supone un proyecto ambicioso que mejora las condiciones laborales y fortalece la capacidad operativa de la Policía Local para atender las demandas actuales de una ciudad como Palma, además de dar cobertura al incremento de la plantilla de cara al próximo año y sucesivos, acorde con el compromiso del alcalde de apostar por la seguridad ciudadana y por dotar a la Policía Local de los recursos materiales y humanos necesarios", destaca el Consistorio.

Asimismo, recuerda que este 2025 ha tenido lugar "una convocatoria histórica" de 170 nuevas plazas de Policía Local, que sumadas a los 50 agentes que se incorporaron al inicio de legislatura, y a los 55 que actualmente están en prácticas, permitirá contar con 275 nuevos agentes en 2026.