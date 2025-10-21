Gran éxito en el reparto gratuito de buñuelos en la calle dels Oms de Palma

La iniciativa de Pascale Debetaz de cocinar buñuelos y repartirlos de manera gratuita, no ha podido tener más éxito. En la calle dels Oms, en Palma, el lugar donde se ha situado el puesto callejero, se ha formado una larga cola de gente dispuesta a esperar el tiempo que fuera necesario para degustar uno de los buñuelos, que es una manjar típico de Mallorca que se degusta cada año en estos días del mes de octubre.

Mariángeles Benítez y su amiga Eva Vázquez proceden de Andalucía y aunque llevan más de un año trabajando en Mallorca, hasta esta tarde no habían degustado un buñuelo de aire. “Las costumbres no se tienen que perder y hoy he leído en la prensa que es muy popular comer buñuelos el día de las vírgenes”. Aunque tuvieron que esperar un rato hasta que les tocó su turno, ambas amigas agradecieron el tiempo que le dedicaron porque el sabor del dulce que saborearon les gustó mucho. “No te puedo decir de qué está compuesto, pero está muy bueno”.

Mientras iba creciendo la cola de gente que quería degustar estos buñuelos, Pascale y su amiga Aina iban separando la pasta y friendo cada ejemplar de este dulce. El encargado de repartirlo ha sido Rafael Pizarro, vecino de las dos mujeres”, que explicaba a las personas que esperaban para degustar uno de los buñuelos que se trataba de una tradición muy antigua de la isla de Mallorca.

La nota anecdótica de la jornada la ha protagonizado un vecino de la zona, que se ha acercado al puesto callejero con un táper, con la esperanza de llevarse varios buñuelos y degustarlos en su casa con sus familiares. Sin embargo, al ser gratis, los buñuelos estaban contados y el objetivo era que cuanto más gente los pudiera degustar, mucho mejor. Por ello, solo se repartía un dulce por cabeza.

La protagonista de esta iniciativa se ha mostrado encantada con el éxito logrado, como lo demostraba la larga cola de gente que aguardaba para poder degustar uno de sus buñuelos. “He elaborado dos kilos y no se cuantos buñuelos saldrán,pero seguro que los repartiré todos. Estoy muy satisfecha con esta iniciativa. Si puedo, el año que viene volveré a repartir buñuelos gratis, porque es una tradición que no se puede perder”.