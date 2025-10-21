La empresa que alquila pisos a turistas sin licencia en el centro de Palma: "Si cerramos el edificio entrarían okupas"

Mallorca Suites, la empresa que alquila a turistas apartamentos de un edificio entero sin licencia a solo cien metros del Ayuntamiento de Palma justifica que no tiene otra alternativa mientras se resuelve un recurso contencioso administrativo que interpuso contra el Consistorio en 2020. "Y si no, ¿qué tendría que hacer todo este tiempo? ¿Cierro el edificio y que entren okupas?", se pregunta una responsable de la compañía en conversación con este periódico.

El inmueble se encuentra en el número 6 de la calle Pescatería Vella. Alquila once viviendas por precios que este octubre cuestan una media de trescientos euros la noche y de cara a los meses de julio y agosto se disparan hasta los seiscientos. La empresa admite que comercializa los apartamentos al margen de la legalidad desde que hace cinco años, cuando el Ayuntamiento revocó su autorización de Turismo Interior por no contar con una licencia urbanística de cambio de uso.

"Consideramos que mientras el caso esté judicializado podemos seguir operando. Podríamos cerrar, pero entonces causaríamos un problema para los vecinos porque un edificio cerrado se deteriora, lo llenarían de grafitis y existiría el riesgo de que entraran okupas. Entonces sí que generaríamos un problema para el barrio", añade esta responsable de Mallorca Suites.

El inmueble abierto genera muchos miles de euros de beneficios. La empresa admite que el Ayuntamiento le ha impuesto multas y le ha requerido para que cese su actividad, pero nunca en estos cinco años ha dado el paso de precintarlo. Y se siente legitimada para continuar con su actividad. "Cumplimos con la normativa de actividades, de riesgos laborales y pagamos impuestos. Y tenemos un 9 de nota en Booking que ya les gustaría a muchos hoteles. No somos los típicos piratas", argumentan.

"No tenemos la culpa de la problemática con la vivienda"

Esta responsable se muestra decidida a continuar alquilando los apartamentos a turistas en Booking y Airbnb mientras no haya una resolución judicial. "Nosotros no tenemos la culpa de la problemática que hay en Palma con la vivienda y si vendiéramos los apartamentos tampoco la solucionaríamos. Si los pusiéramos en alquiler de larga duración tampoco se arreglaría nada y además significaría dar la razón al Ayuntamiento en el contencioso", señalan desde Mallorca Suites.

El edificio abrió en 2017 con una declaración responsable de inicio de actividad con la que la conselleria de Turismo «validó la actividad y nos inscribió en el registro como establecimiento de Turismo Interior». Sin embargo, en 2020 Cort revocó el permiso por no contar con una licencia urbanística de cambio de uso.

Jaime Martínez reafirmó su compromiso la semana pasada contra el alquiler turístico ilegal, que en plurifamiliares está fuera de control, y anunció la prohibición de nuevas plazas legales. Sin embargo, decenas de plazas se comercializan cada día a muy poca distancia del Consistorio.