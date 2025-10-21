Recursos hídricos
Convenio entre Cort y Govern para garantizar el suministro de agua desalada a la bahía de Palma
Palma
El Govern y el Ayuntamiento firmaron ayer un convenio para garantizar el suministro de agua desalada a la bahía de Palma, con un máximo de 12,9 hectómetros cúbicos en cuatro años. El acuerdo, rubricado por el conseller de la Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y el presidente de EMAYA, Llorenç Bauzá de Keizer, permitirá disponer de agua desalada procedente del sistema de desalación gestionado por Abaqua. El acto estuvo presidido por Marga Prohens, y el alcalde, Jaime Martínez.
En un contexto marcado por el cambio climático, el convenio refuerza la cooperación entre ambas instituciones para transformar el modelo de gestión del agua en Palma.
