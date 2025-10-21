Día Internacional de las Bibliotecas
Las bibliotecas celebran el viernes su día internacional con talleres
La red de bibliotecas municipales organiza una programación especial con actividades para conmemorar el Día Internacional de las Bibliotecas, que se celebrará el viernes 24 de octubre. Bajo el lema ‘Somos biblioteca, somos comunidad’ acogerá conferencias, rutas literarias, juegos de escapada y otras muchas actividades abiertas a la población. El objetivo es destacar el papel de las bibliotecas como espacios abiertos, inclusivos y dinamizadores de la vida cultural y social de los barrios. El programa se extiende diez días con cuentacuentos, conferencias, juegos de escape literarios, talleres creativos e itinerarios culturales.
