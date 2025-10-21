El Ayuntamiento elimina las pintadas nazis del busto de Aurora Picornell en El Molinar en solo 24 horas

El Ayuntamiento de Palma ha eliminado este jueves las pintadas nazis del busto que recuerda a Aurora Picornell en El Molinar. De este modo, Emaya ha intervenido solo 24 horas después de que la escultura que homenajea a esta represaliada por el franquismo amaneciera vandalizada.

Los vecinos lamentaron un nuevo ataque contra la efigie de Picornell , ubicado en el Born del Molinar, ha sido reiteradamente objeto de vandalismo. La asociación Memòria de Mallorca, por su parte, anunció que presentó una denuncia ante la fiscal delegada de derechos humanos y memoria democrática de Balears.

El busto amaneció el lunes con pintadas vandálicas. / DM

Este martes Vox Palma se ha sumado a las condenas por este ataque vandálico en un comunicado en el que, en todo caso, ha evitado mencionar el nombre de Aurora Picornell. El partido ha manifiestado "con rotundidad su rechazo a cualquier tipo de vandalismo contra esculturas, bustos, fachadas públicas y con el mobiliario urbano en general".

Un icono de la represión franquista

De este modo, ha rechazado el ataque contra "el busto del paseo del Born del Molinar" porque "las ideologías y los fanatismos no justifican ningún tipo de vandalismo". Fulgencio Coll, líder y portavoz del grupo municipal, ha señalado su condena del "vandalismo y el fanatismo que, en los últimos tiempos, desgraciadamente, hemos podido ver, ya sea de un lado contra otro lado, y viceversa".

Picornell, fusilada por el franquismo en 1937 junto con las también vecinas del Molinar Catalina Flaquer Pascual, sus hijas Antònia y Maria Pascual Flaquer, y Belarmina González Rodríguez, es hoy un icono republicano y feminista.