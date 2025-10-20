Una vecina de Palma relata en redes cómo un conductor de VTC la siguió para invitarla a tomar algo

Una vecina de Palma ha sorprendido en redes sociales con el relato de una curiosa situación que vivió esta semana con un conductor de una conocida marca de VTC, quien —según cuenta— la siguió hasta las inmediaciones de su domicilio para invitarla a salir.

“Literalmente ha parado un chico”, empieza contando la joven en el vídeo, con un tono entre divertido y sorprendido. “Me ha preguntado si vivía por aquí, le he dicho que sí, y yo pensando: veremos en lo que le puedo ayudar”.

La mujer continúa su historia describiendo cómo el conductor detuvo el coche y bajó para hablar con ella. “El coche parado, el tío baja y me dice que me ha visto por mi casa, que le he parecido muy atractiva y que ha tenido la necesidad de seguirme”, explica entre risas. “Que si puedo ir un día a tomar algo con él. Hay que tener huevos, eh”.

El relato, lejos de sonar enfadado o temeroso, está impregnado de incredulidad y humor, reflejando lo surrealista del momento. “Yo no lo hubiese hecho, pero oye, el que la sigue, la consigue”, bromea al final del vídeo.

Reacciones en redes

El vídeo ha despertado reacciones encontradas: algunos seguidores aplauden el tono divertido con el que la joven afronta la situación, mientras otros han mostrado sorpresa por la actitud del conductor. "Ten cuidado, hay gente muy mala", advertía una usuaria, mientras que otro perfil añadía: "Miedo ninguno, así se hacía hace años y existen muchas familias gracias a eso".