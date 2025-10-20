Vandalizan con pintadas nazis el busto de Aurora Picornell en El Molinar

El busto que recuerda a Aurora Picornell en El Molinar ha amanecido este lunes vandalizado con pintadas de simbología nazi, incluida una esvástica. Se trata de un nuevo ataque contra la escultura de esta palmesana represaliada por el franquismo.

Los vecinos lamentan que el busto, ubicado en el Born del Molinar, sea objeto de reiterados ataques vandálicos y ya han denunciado este nuevo episodio a la policía de barrio y a la asociación Memòria de Mallorca.

Una esvástica en el busto de Aurora Picornell. / DM

Del mismo modo, reclaman al Ayuntamiento de Palma que limpie la escultura lo antes posible.

Un icono objeto de vandalismo

El PSOE de Palma, por su parte, ha lamentado que "atacar el busto de Aurora Picornell es atacar la memoria democrática".

Picornell, fusilada por el franquismo en 1937 junto con las también vecinas del Molinar Catalina Flaquer Pascual, sus hijas Antònia y Maria Pascual Flaquer, y Belarmina González Rodríguez, es hoy un icono republicano y feminista.