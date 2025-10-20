Vandalizan con pintadas nazis el busto de Aurora Picornell en El Molinar
Se trata de un nuevo ataque contra la escultura de la palmesana represaliada por el franquismo
El busto que recuerda a Aurora Picornell en El Molinar ha amanecido este lunes vandalizado con pintadas de simbología nazi, incluida una esvástica. Se trata de un nuevo ataque contra la escultura de esta palmesana represaliada por el franquismo.
Los vecinos lamentan que el busto, ubicado en el Born del Molinar, sea objeto de reiterados ataques vandálicos y ya han denunciado este nuevo episodio a la policía de barrio y a la asociación Memòria de Mallorca.
Del mismo modo, reclaman al Ayuntamiento de Palma que limpie la escultura lo antes posible.
Un icono objeto de vandalismo
El PSOE de Palma, por su parte, ha lamentado que "atacar el busto de Aurora Picornell es atacar la memoria democrática".
Picornell, fusilada por el franquismo en 1937 junto con las también vecinas del Molinar Catalina Flaquer Pascual, sus hijas Antònia y Maria Pascual Flaquer, y Belarmina González Rodríguez, es hoy un icono republicano y feminista.
- Bar Rita, 15 años de resistencia en Canamunt: “Inmobiliarias me han ofrecido dinero para informar de pisos que se vacían y les he echado con mi forma de dar los buenos días”
- Los desahuciados en Son Bordoy se rebelan: “La promotora prometió que nos pagaría 10 años de alquiler y luego nos denunció”
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- Desahucio en Son Malferit: 'No me voy por 8.000 euros, no me alcanza ni para un año de alquiler
- Un concejal de Palma estaciona el coche oficial en un aparcamiento de discapacitados
- Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
- Ordenan la demolición de una construcción en la que se almacenan residuos del puerto del Molinar
- El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena sus tres accesos con es Jonquet