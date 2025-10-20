El PSOE de Palma denuncia la "inacción total" del alcalde frente al alquiler turístico ilegal

El PSOE de Palma ha denunciado este lunes la "total inacción de Jaime Martínez frente al alquiler turístico ilegal" en referencia al edificio de la calle Pescateria Vella que alquila a turistas once apartamentos pese a no tener licencia.

"El alcalde tiene su despacho en la plaza de Cort y, justo al lado, un edificio entero destinado a esta actividad ilegal. El alcalde sólo se llena la boca de decir que hace cuando en realidad no hace nada", ha subrayado el regidor socialista Pepe Martínez.

Los socialistas han detectado que casi la mitad de los anuncios de alquiler turístico que se ofertan hoy en Airbnb son ilegales. Por ello, reclaman al alcalde "que se retiren los anuncios ilegales, se sancione a los infractores y se clausure la actividad ilegal".

Invertir las multas en vivienda asequible

Además, señalan que los 55 millones de euros que se recaudarían si se multaran estos anuncios tendrían que destinarse a construir vivienda realmente asequible. "Hay que dejarse de promesas y ponerse a trabajar ya, la ciudadanía sufre una crisis habitacional sin precedentes y se necesita poner a disposición de la gente pisos asequibles", ha dicho Martínez.