Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Palma denuncia la "inacción total" del alcalde frente al alquiler turístico ilegal

Los socialistas destacan que Jaime Martínez "tiene al lado de su despacho un edificio entero destinado a esta actividad ilegal"

Edificio que alquila pisos a turistas sin licencia en el número 6 de la calle Pescateria Vella.

Edificio que alquila pisos a turistas sin licencia en el número 6 de la calle Pescateria Vella. / B. Ramon / B.RAMON

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El PSOE de Palma ha denunciado este lunes la "total inacción de Jaime Martínez frente al alquiler turístico ilegal" en referencia al edificio de la calle Pescateria Vella que alquila a turistas once apartamentos pese a no tener licencia.

"El alcalde tiene su despacho en la plaza de Cort y, justo al lado, un edificio entero destinado a esta actividad ilegal. El alcalde sólo se llena la boca de decir que hace cuando en realidad no hace nada", ha subrayado el regidor socialista Pepe Martínez.

Los socialistas han detectado que casi la mitad de los anuncios de alquiler turístico que se ofertan hoy en Airbnb son ilegales. Por ello, reclaman al alcalde "que se retiren los anuncios ilegales, se sancione a los infractores y se clausure la actividad ilegal".

Noticias relacionadas y más

Invertir las multas en vivienda asequible

Además, señalan que los 55 millones de euros que se recaudarían si se multaran estos anuncios tendrían que destinarse a construir vivienda realmente asequible. "Hay que dejarse de promesas y ponerse a trabajar ya, la ciudadanía sufre una crisis habitacional sin precedentes y se necesita poner a disposición de la gente pisos asequibles", ha dicho Martínez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Bar Rita, 15 años de resistencia en Canamunt: “Inmobiliarias me han ofrecido dinero para informar de pisos que se vacían y les he echado con mi forma de dar los buenos días”
  2. Los desahuciados en Son Bordoy se rebelan: “La promotora prometió que nos pagaría 10 años de alquiler y luego nos denunció”
  3. Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
  4. Desahucio en Son Malferit: 'No me voy por 8.000 euros, no me alcanza ni para un año de alquiler
  5. Un concejal de Palma estaciona el coche oficial en un aparcamiento de discapacitados
  6. Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
  7. Ordenan la demolición de una construcción en la que se almacenan residuos del puerto del Molinar
  8. El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena sus tres accesos con es Jonquet

El PSOE de Palma denuncia la "inacción total" del alcalde frente al alquiler turístico ilegal

El PSOE de Palma denuncia la "inacción total" del alcalde frente al alquiler turístico ilegal

Una vecina de Palma relata en redes cómo un conductor de VTC la siguió para invitarla a tomar algo

Una vecina de Palma relata en redes cómo un conductor de VTC la siguió para invitarla a tomar algo

Podemos Palma exige la expropiación de los pisos que se alquilan ilegalmente a turistas junto a Cort

Podemos Palma exige la expropiación de los pisos que se alquilan ilegalmente a turistas junto a Cort

Més per Palma denuncia que el alcalde "regala a la especulación el equivalente a más de tres campos de fútbol de suelo público"

Més per Palma denuncia que el alcalde "regala a la especulación el equivalente a más de tres campos de fútbol de suelo público"

Vandalizan con pintadas nazis el busto de Aurora Picornell en El Molinar

Vandalizan con pintadas nazis el busto de Aurora Picornell en El Molinar

Pascale Debetaz repartirá buñuelos gratis este martes en la calle dels Oms: "Echaba de menos el olor de buñuelos en el centro de Palma"

Pascale Debetaz repartirá buñuelos gratis este martes en la calle dels Oms: "Echaba de menos el olor de buñuelos en el centro de Palma"

Alquilan a turistas ilegalmente un edificio de pisos entero a solo cien metros del Ayuntamiento

Alquilan a turistas ilegalmente un edificio de pisos entero a solo cien metros del Ayuntamiento

Martina Pascual, la bibliotecaria de Palma que durmió entre libros para salvarlos

Martina Pascual, la bibliotecaria de Palma que durmió entre libros para salvarlos
Tracking Pixel Contents