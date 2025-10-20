Pascale Debetaz repartirá buñuelos gratis este martes en el calle dels Oms: "Echaba de menos el olor de buñuelos en el centro de Palma"

Los puestos callejeros cocinando buñuelos eran, hasta no hace muchos años, una de las estampas más típicas del otoño en Palma. Hoy, si uno se aleja hacia el extrarradio, todavía puede encontrar zonas desde donde se escapa el inconfundible olor a fritura dulce. Pero hace tiempo que el centro de la ciudad vive ajeno a una de las tradiciones más bonitas del calendario mallorquín.

Ante esa tesitura, surgen románticos que añoran esos olores. Una de ellas es Pascale Debetaz, mallorquina de corazón y de origen suizo, que el año pasado decidió recuperar la costumbre cocinando buñuelos en plena calle dels Oms, justo frente a Ca’n Vinagre. “Porque alguien tenía que hacerlo”. El resultado fue todo un éxito y lo va a repetir este año.

“El año pasado paró mucha gente, hice unos 70 buñuelos. Este año serán más”, afirma. El próximo 21 de octubre, a las 18 h, Pascale Debetaz volverá a ponerse manos a la masa para celebrar la fiesta de les Verges con música mallorquina y buñuelos recién hechos. “Si alguien se pone a bailar Ball de bot, farem festa”, explica riendo.

Pascale Debetaz repartió buñuelos gratis el año pasado en Oms / DM

Debetaz, que llegó a Mallorca con 12 años y decidió quedarse a vivir definitivamente a los 27, lamenta que el centro haya perdido muchas de sus tradiciones. “Echaba de menos el olor a buñuelos en el centro de Palma. Antes en Oms y Sant Miquel había pequeños garajes donde alguien los cocinaba, ahora esto se ha perdido”.

Una de las particularidades de su iniciativa es que los buñuelos se reparten gratis. “Creo que por eso nadie nos dijo nada. Como no los vendíamos, no hubo problema”, explica. También destaca la complicidad de Mateu, de Ca'n Vinagre: "Estuvo muy contento con la iniciativa. Es un lugar muy emblemático y nos dio muchas facilidades”.

Debetaz destaca que el año pasado también se pararon muchos turistas a probar los buñuelos: "Ya que nos vendemos a ellos, como mínimo, que sepan qué es lo típico de aquí”.

Debetaz tiene claro que seguirá: “Haré buñuelos cada 21 —día de les Verges— hasta que me dejen".

Serenatas

"O baixes els bunyols i me dius que me vols, o cantam fins l’alba, que la nit és llarga". Las serenatas del Dia de les Verges es una costumbre que Debetaz también añora: “A mí me vinieron a cantar chicos jóvenes en los años 80, no hace tanto”.

Una tradición que también se ha ido perdiendo en la ciudad. ¿Algún romántico palmesano se animará a recuperarla en los próximos años?