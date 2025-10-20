Podemos Palma exige la expropiación de los pisos que se alquilan ilegalmente a turistas junto a Cort

Podemos Palma ha exigido la expropiación de las viviendas de Mallorca Suites que se alquilan ilegalmente a turistas desde 2020 a solo cien metros del Ayuntamiento de Palma. "Este caso es uno de los muchos símbolos de la impunidad del turismo ilegal en la isla, así como un obstáculo para el derecho a la vivienda de los vecinos", critica la formación 'morada'.

"A pesar de su cercanía a Cort, el alcalde mira hacia otro lado mientras el inmueble alquila once apartamentos por precios que llegan a alcanzar los 600 euros por noche", destaca Podemos acerca de este inmueble que comercializa once apartamentos por Booking y Airbnb pese a que el Consistorio revocó su autorización en 2020 por no tener una licencia urbanística de cambio de uso.

"El alcalde mira hacia otro lado"

"¿Tiene que ser la propia casa del alcalde la que se alquile ilegalmente para que haga algo? Más cerca no puede estar y, sin embargo, mira para otro lado", denuncia Lucía Muñoz, regidora de Podem en Cort y secretaria de vivienda del partido en Balears.