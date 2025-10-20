"Més per Palma denuncia que el alcalde "regala a la especulación el equivalente a más de tres campos de fútbol de suelo público"
Esta formación presenta alegaciones contra la cesión a promotores de seis solares que estaban destinados a equipamientos educativos, culturales y deportivos
Més per Palma ha denunciado este lunes que Jaime Martínez y el PP, con el apoyo de Vox, "están impulsando una operación que supone la cesión encubierta del patrimonio público al negocio inmobiliario". La portavoz Neus Truyol ha señalado que el Plan General de 2023, "bajo el liderazgo de Més", reservaba una serie de solares públicos a escuelas y equipaciones deportivas y culturales que ahora se están recalificando para cederlos durante 75 años a empresas privadas para que construyan alquileres de precio limitado.
"El alcalde Martínez, el PP y Vox están entregando el suelo público al negocio inmobiliario. Los vecinos pagarán más por los pisos para vivir peor. Tendran menos servicios públicos, menos parques y viviendas carísimas”, ha denunciado Truyol.
La concejala ha recordado que lo solares afectados se encuentran en Son Quint (3.848m2) s'Olivera (4.458 m²), el Coll de en rebalsa (4, 500 m² ), Son Güells (3.652 y 3677 m² respectivamente) y en Son Peretó (8.034 m²). En todos los casos, Més ha presentado alegaciones contra este cambio de uso. "Estos solares son del barrio, no del alcalde. Son espacios para dar servicios básicos a los vecindarios. Los regala a los promotores inmobiliarios y condena la gente en pisos más caros, y sin escuelas o centros de salud", afirma Truyol.
El caso de Son Peretó "es una victoria para el barrio"
Truyol ha indicado que "gracias a la presión ciudadana y de Més", el alcalde de Palma se vio forzado a retirar el cambio de uso del solar de Son Peretó en el último pleno, que estaba destinado a la ampliación del CEIP Son Serra. "Aun así, en el BOIB todavía aparece su calificación como solar para viviendas y no como centro escolar. No nos fiamos. Y estaremos muy pendientes de que Martínez cumpla su palabra", ha explicado la portavoz.
"Si es así Son Peretó se salvará de la especulación. Del mismo modo, el alcalde también podría salvar, si quisiera, Son Quint, Son Güells, s'Olivera y el Coll den Rebassa. Rechazamos que Palma sea un negocio, como quiere el PP. Al contrario, tiene que ser una ciudad habitable, con servicios y con futuro", ha afirmado Truyol.
Según Més, este modelo es "un fraude urbanístico y social", porque no solo elimina espacios para equipaciones públicas y cede patrimonio municipal a empresas privadas durante 75 años, sino que, además, "no resolverá el problema real de la vivienda". En total, el alcalde Martínez "elimina los nuevos servicios públicos que estaban destinados a los palmesanos, una superficie de más de 24000 m² de suelo público —el equivalente además de 3,5 campos de fútbol- donde ya no se construirán escuelas, centros sanitarios, zonas verdes ni equipaciones deportivas". A cambio, indica la regidora, "hará pisos a precios imposibles".
Esta formación exige la retirada inmediata de todas las modificaciones de calificación de suelo público y el respeto estricto en el Plan General vigente. Además, reclama la aprobación de un Plan Dotacional de Barrios que garantice escuelas, centros sociales, culturales y polideportivos a todos los distritos de la ciudad, con participación ciudadana y carácter vinculante.
