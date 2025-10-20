Cort reformará todos los vestuarios de los campos de fútbol municipales de Palma

Los consejos rectores de los aorganismos autónomos del Ayuntamiento de Palma aprobaron ayer sus presupuestos para 2026 gracias a la mayoría del PP y de Vox. Así, el Patronat d’Escoles Municipals dio luz verde a un presupuesto de 16.107.176 euros, con un incremento del 43,44 por ciento respecto al año anterior.

En concreto, la aportación aumenta en 4.854.421,35 euros. Cort destacó un nuevo contrato de gestión de escoletas externalizadas, que se prevé adjudicar al inicio del ejercicio 2026 y que contempla el incremento de las retribuciones del personal según el nuevo convenio colectivo.

En cuanto a las inversiones, destaca una partida para la adquisición de los inmuebles de las escuelas infantiles de Santa Catalina y Ciutat Antiga, propiedad hasta ahora del Obispado de Mallorca, que serán del Ayuntamiento. Además, esta partida incluye la reposición de mobiliario y otros equipamientos, así como obras de adecuación y rehabilitación, con 50.000 euros destinados a varios centros para pequeñas adecuaciones, renovaciones y material informático.

Respecto al capítulo de personal, este representa el 30,61 por ciento del total, con una dotación de 5.472.034,67 euros. En este sentido, la plantilla prevista es de 87 puestos de trabajo, incorporando la figura de gerente.

Finalmente, cabe recordar que el Patronat está ejecutando dos nuevos centros de educación infantil, las escoletas de Son Gibert y Son Dameto, que entrarán en funcionamiento a lo largo del año 2026 y que prevén un total de 184 nuevas plazas.

Patronat Municipal de l’Habitatge

Por su parte el Patronat Municipal de l’Habitatge prevé 527.000 euros para el 2026 para reparar, conservar y mejorar sus inmuebles. En suma, tendrá una partida total de 2.762.746 euros. Cabe recordar que el Patronato se encuentra actualmente en proceso de disolución e integración en el Ayuntamiento, por lo que las cuentas provisionales se han elaborado teniendo en cuenta esta situación de transición institucional.

Entre las partidas más destacadas se encuentran los 305.000 euros asignados al servicio de reparaciones y conservación de edificios municipales, misma cifra que en 2025, que se destinará al mantenimiento y conservación de las viviendas e inmuebles gestionados por el Patronato.

Asimismo, se reserva una partida de 222.000 euros para la conservación, mejora y rehabilitación del parque municipal de vivienda, distribuida en 100.000 euros para obras de reforma y actuaciones urgentes, y 122.000 euros para gastos corrientes de mantenimiento.

Estas inversiones tienen como objetivo principal renovar instalaciones, incrementar la sostenibilidad energética y la eficiencia de los equipamientos, así como fortalecer la conservación preventiva.

Instituto Municipal del Deporte (IME)

El Instituto Municipal del Deporte (IME) dispondrá de 31.550.794 euros. Los gastos de funcionamiento suponen el 60 % del presupuesto, con 18,9 millones y, entre las inversiones para 2026, destaca la reforma de los vestuarios de todos los campos de fútbol municipales, por 1,9 millones; y la construcción de las pistas multideportivas que se ubicarán en Sant Jordi y Es Garroveral.

El presupuesto contempla mantener actividades y programas deportivos como Barridiades, Escola al Mercat, Marcha Nordic Walking por la Igualdad, Carrera Infantil de Reyes, Diada Ciclista de Sant Sebastià, Programa Nordic Walking con el IME, Carrera Palmadona, Fiestas Acuáticas de Navidad y el programa B@les.

PalmaActiva

Finalmente el presupuesto de PalmaActiva supera los 8,8 millones para atender la promoción económica local y la generación de empleo.

Entre las principales partidas previstas, destacan los 1.478.155 euros destinados a proyectos y actividades en materia de ocupación, formación y desarrollo económico local, lo que representa el 16,69 por ciento del presupuesto global.

Asimismo, entre las prioridades de la Agencia se encuentra también el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. En este sentido, la partida destinada a subvenciones para la modernización y mejora de su competitividad se mantiene en 250.000 euros, de los cuales 200.000 se destinan a líneas de subvenciones específicas para la innovación en el comercio, y los 50.000 euros restantes se dirigen a apoyar a los autónomos de la ciudad.