Alquilan a turistas ilegalmente un edificio de pisos entero a solo cien metros del Ayuntamiento

Un edificio de apartamentos turísticos opera sin licencia a solo cien metros del Ayuntamiento de Palma desde 2020. El inmueble, que tiene la denominación comercial de Mallorca Suites, se encuentra en el número 6 de la calle Pescatería Vella. Alquila once viviendas por precios que este octubre cuestan una media de trescientos euros la noche y de cara a los meses de julio y agosto se disparan hasta los seiscientos.

El gran reclamo es su ubicación, en pleno Casc Antic, y tiene una valoración muy alta entre los turistas que han pernoctado allí. Sin embargo, sus apartamentos se comercializan en Booking y en Airbnb con un número de licencia de Turismo Interior que no está en vigor.

Una responsable de Mallorca Suites admite en conversación con este periódico que comercializa los apartamentos al margen de la legalidad, pero considera que está en su derecho mientras se resuelve un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Palma. «No estamos inscritos en el registro de establecimientos turísticos, pero es un tema que está recurrido. Consideramos que mientras el caso esté judicializado podemos seguir operando», indica.

«Cumplimos con la normativa de actividades, de riesgos laborales y pagamos impuestos. Y tenemos un 9 de nota en Booking que ya les gustaría a muchos hoteles. No somos los típicos piratas», añade.

Esta encargada explica que Mallorca Suites abrió en 2017 con una declaración responsable de inicio de actividad turística con la que la conselleria de Turismo «validó la actividad y nos inscribió en el registro como establecimiento de Turismo Interior». Sin embargo, señala que en 2020 el Ayuntamiento revocó el permiso por no contar con una licencia urbanística de cambio de uso.

"Nos han notificado varias multas"

«Desde entonces nos han notificado varias multas muy cuantiosas y nos han requerido varias veces que cerremos, pero consideramos que tenemos la razón. Hemos encontrado jurisprudencia que nos respalda y el propio Ayuntamiento ha autorizado otras actividades similares sin licencia urbanística de cambio de uso», indica.

Es otro caso de alquiler turístico ilegal a pocos metros de un Ayuntamiento que asegura combatirlo. Como publicó este periódico, en la cercana calle Conqueridor se comercializan otras nueve plazas completamente fuera de la normativa.

Jaime Martínez reafirmó su compromiso la semana pasada contra el alquiler turístico ilegal, que en plurifamiliares está fuera de control, y anunció la prohibición de nuevas plazas legales. Sin embargo, decenas de plazas se comercializan cada día a muy poca distancia del Consistorio.

