Francisca Simonet recibe el premio Rosa Bueno en Palma

La Federació d’Associacions de Veïns de Palma celebró ayer la gala de entrega de los premios Rosa Bueno 2025 en el teatro municipal Xesc Forteza, con la asistencia de 300 personas.

El premio a la trayectoria vital comprometida con la Participación Ciudadana fue entregado a Francisca Simonet. El galardón a una entidad no vecinal recayó en el colectivo Mallorca por Palestina, mientras que el premio para una asociación vecinal fue para la Asociación de Vecinos de Verge de Lluc.

Desde la Federació destacaron la trayectoria de Francisca Simonet, trabajadora social y activista vecinal vinculada a Son Roca, donde fundó la AVV de Son Roca, el Club de Esplai y la primera Coordinadora de Entidades, además de haber sido miembro de la junta directiva de la Federació a finales de los 80. También reconocieron el compromiso del movimiento vecinal con la solidaridad hacia el pueblo de Palestina y la trayectoria de la asociación de vecinos de Verge de Lluc, ubicada en un barrio vulnerable.

Lucha vecinal

Fue en los años 70, durante sus años de estudiante de Trabajo Social, cuando Simonet conectó profundamente con Son Roca, un barrio que entonces estaba en plena transformación. En aquel entonces, con la llegada de nuevas construcciones y más de 5.000 nuevos vecinos, las necesidades eran muchas: no había suficientes servicios sanitarios, culturales ni educativos.

Feminista y con un fuerte compromiso comunitario, pronto detectó un problema urgente: no había guardería para los hijos e hijas de las familias que, con el auge del turismo, trabajaban en la hostelería. En 1976, junto a otras personas, logró abrir una guardería laboral en un chalet en la calle Reverendo Gabriel Bestard

Sus principales preocupaciones fueron los niños y jóvenes: el desempleo juvenil, la falta de escolarización, la falta de oferta deportiva...

No tardó mucho en conseguir, junto con varios voluntarios, organizar un Club d’Esplai, que funcionaba todos los sábados por la mañana. En 1980 logró algo hasta el momento impensable: unir a todas las entidades del barrio en la primera Coordinadora de Entidades para abordar juntos los problemas de la barriada y trabajar en red.