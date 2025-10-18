Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palma se emociona con la Beata: "Es mejor que el desfile de los Reyes Magos"

Centenares de personas procedentes de distintos pueblos de Mallorca han formado parte del tradicional desfile del Carro Triunfal de Santa Catalina Tomàs

Ada Catalina Amengual de Luque ha encarnado a la Beateta

Desfile del Carro Triunfal de santa Catalina Tomàs

Desfile del Carro Triunfal de santa Catalina Tomàs / Manu Mielniezuk

Pere Morell

Pere Morell

Palma

"Este desfile es mucho mejor que el de los Reyes Magos". La devoción por el Carro Triunfal de Santa Catalina Tomàs, celebrado este sábado, ha despertado la pasión de centenares de llonguets y turistas que han llenado el centro de Palma.

Personas llegadas de hasta catorce localidades diferentes de la Part Forana, junto a tres colles de xeremiers procedentes de distintos pueblos de Mallorca, han formado parte de este tradicional desfile.

La de esta tarde ha sido una auténtica manifestación de la cultura mallorquina más tradicional, con adultos y niños vestidos de pagès, bailes de ball de bot y un animado desfile de animales.

Ada Catalina Amengual de Luque ha encarnado a la Beateta en el 451 aniversario de su muerte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
  2. Inquietud entre los usuarios de la EMT de Palma al desaparecer su saldo con la nueva Tarjeta Única
  3. El Club de Mar exhibe su renovación total tras cuatro años y medio de obras y una inversión de 84 millones
  4. Los desahuciados en Son Bordoy se rebelan: “La promotora prometió que nos pagaría 10 años de alquiler y luego nos denunció”
  5. Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
  6. Desahucio en Son Malferit: 'No me voy por 8.000 euros, no me alcanza ni para un año de alquiler
  7. ¿Dónde viven los que tienen más y menos dinero en Palma? Sant Jaume, el barrio más rico, y El Arenal, a la cola
  8. La rotura de una tubería inunda la calle Olmos

Palma se emociona con la Beata: "Es mejor que el desfile de los Reyes Magos"

Palma se emociona con la Beata: "Es mejor que el desfile de los Reyes Magos"

La Policía Local vuelve a incautar gran cantidad de material a los vendedores ambulantes del Parc de la Mar

La Policía Local vuelve a incautar gran cantidad de material a los vendedores ambulantes del Parc de la Mar

Estas son las calles cortadas este sábado en Palma por la procesión de la Beata

Estas son las calles cortadas este sábado en Palma por la procesión de la Beata

El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena sus tres accesos con es Jonquet

El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena sus tres accesos con es Jonquet

Desahucian a una mujer y sus tres hijos en Son Gotleu

Desahucian a una mujer y sus tres hijos en Son Gotleu

El alcalde justifica que el coche del regidor Busquets ocupara una plaza para discapacitados: "Estaba estacionado, no aparcado"

El alcalde justifica que el coche del regidor Busquets ocupara una plaza para discapacitados: "Estaba estacionado, no aparcado"

La nueva ordenanza cívica de Palma suma 4.100 denuncias en tres meses

La nueva ordenanza cívica de Palma suma 4.100 denuncias en tres meses

Lucia Muñoz responde a Vox que "se deje de ataques personales y actúe contra la explotación laboral" en Palma

Lucia Muñoz responde a Vox que "se deje de ataques personales y actúe contra la explotación laboral" en Palma
Tracking Pixel Contents