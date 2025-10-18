Palma se emociona con la Beata: "Es mejor que el desfile de los Reyes Magos"

"Este desfile es mucho mejor que el de los Reyes Magos". La devoción por el Carro Triunfal de Santa Catalina Tomàs, celebrado este sábado, ha despertado la pasión de centenares de llonguets y turistas que han llenado el centro de Palma.

Personas llegadas de hasta catorce localidades diferentes de la Part Forana, junto a tres colles de xeremiers procedentes de distintos pueblos de Mallorca, han formado parte de este tradicional desfile.

La de esta tarde ha sido una auténtica manifestación de la cultura mallorquina más tradicional, con adultos y niños vestidos de pagès, bailes de ball de bot y un animado desfile de animales.

Ada Catalina Amengual de Luque ha encarnado a la Beateta en el 451 aniversario de su muerte.