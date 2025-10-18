El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena sus tres accesos con es Jonquet

La plaza de Santo Domingo de la Calzada es la guinda del pastel del nuevo Paseo Marítimo de Palma y el último espacio de la vía que permanece aún en obras. Los elementos más singulares de su reforma, ya muy avanzada, son los tres renovados accesos que conectan con el barrio marinero de es Jonquet, superando toda la altura de su característico talud, así como la urbanización y el ajardinamiento de su superficie, que pierde su antigua calle interior a cambio de más metros de zona verde y paseo.

Los nuevos accesos, más amplios, cómodos para el ciudadano y mejor iluminados que los anteriores, refuerzan su función de triple conexión peatonal entre el Paseo Marítimo y el barrio marinero, declarado Bien de Interés Cultural en 2009 y con un plan de protección especial desde 2023. Y lo hacen en un momento en que es Jonquet está a punto de aumentar significativamente su densidad poblacional con dos nuevas promociones ubicadas en sus dos últimos espacios libres: las 85 viviendas de lujo que ya se han empezado a levantar en el antiguo solar de Mar y Tierra, y las otras diez que están en curso en el otro extremo, en el solar de es Rentadors.

Pero el proyecto del arquitecto Elías Torres ha otorgado también a los tres accesos una función estética en el conjunto, al cubrir una gran parte de la superficie vertical de hormigón del talud con dos grandes triángulos de piedra vista que parecen escalar como bancales.

En el primero, uno de los lados, situado en uno de los extremos, está formado por la nueva escalera principal que asciende hasta el solar de Mary Tierra y luego se convierte en un paseo en altura por la primera línea de es Jonquet. El otro lado del triángulo arranca junto al monumento de Santo Domingo de la Calzada y asciende en diagonal como una pasarela hasta la mitad del recorrido de la anterior escalinata.

Pasarela ascendente que conecta con la escalinata principal / Miguel Vicens

Por su parte, el segundo triángulo de piedra vista del talud, situado al otro lado del monumento, cubre el recorrido de la escalera que conecta la plaza con el Molí del Nom de Déu, de propiedad municipal y Casal de Barri de es Jonquet, cuyo último tramo está todavía cegado por las tupidas enredaderas que caen desde lo alto. Fue la primera escalera que unió la plaza con es Jonquet.

En el centro de la glorieta se está instalando un parque infantil, el segundo del nuevo Paseo Marítimo. Y el monumento a Santo Domingo de la Calzada, protegido por el Consell de Mallorca como Bien de Interés Cultural, también tendrá su momento, pues será restaurado al finalizar las obras con fondos europeos y también del Ayuntamiento de Palma, tal como consta en el proyecto de la Autoridad Portuaria de Baleares. El conjunto escultórico dedicado patrón de los ingenieros de Canales, Caminos y Puertos, fue creado en 1951 por el escultor Tomás Vilà, con motivo de la inauguración del primer Paseo Marítimo de Palma.

Escarela que conecta la plaza Santo Domingo de la Calzada con el Molí del Nou de Déu de es Jonquet / Miguel Vicens

En estos momomento se ejecutan a la vez en la plaza de Santo Domingo de la Calzada trabajos de pavimentación de la escalera principal, de la pasarela de acceso desde el centro de la plaza y del paseo central, así como el ajardinamiento de los diferentes parterres. La Autoridad Portuaria de Baleares ha programado el 16 de noviembre una carrera solidaria para presentar el nuevo Paseo Marítimo completo a la ciudadanía.