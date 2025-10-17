Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las calles cortadas este sábado en Palma por la procesión de la Beata de Palma

El tradicional recorrido tendrá lugar el 18 de octubre y muchas de las vías céntricas de la ciudad permanecerán cerradas al tráfico

PALMA. PROCESION DE LA BEATA 2024 EN PALMA

PALMA. PROCESION DE LA BEATA 2024 EN PALMA / GUILLEM BOSCH

Joana Aina Ferrer

Palma

El sábado 18 de octubre, entre las 15:00 y las 22:00 horas, se cortará el tráfico con motivo de la procesión del Carro Triomfal de la Beata, que se celebra anualmente en la Palma el tercer sábado de octubre en honor a Santa Catalina Thomás.

Además, el domingo también habrá restricciones de circulación a causa de la celebración de la TUI Palma Marathon Mallorca 2025.

Recorrido de la procesión

La tradicional comparsa seguirá el siguiente recorrido: plaça de l’Hospital, Costa de la Sang, La Rambla, Riera, plaça Weyler, calle Unió, avenida Joan Carles I, avenida Jaume III, calle Bonaire, Bisbe Campins, Via Roma y Santa Magdalena.

Estas son las calles que permanecerán cortadas

Debido a ello, se cerrará el tráfico en Via Roma a la altura de Avenidas, la bajada de Jaume III desde Passeig Mallorca y el acceso al Born desde plaça de la Reina, excepto para residentes y vehículos autorizados.

Desvíos en líneas de autobús

Durante este horario, las líneas L3 (Pont D'inca - Joan Carles I), L4 (Ses Illetes - Nou Llevant), L7 (Son Gotleu - Son Serra - Sa vileta / Son vida) y L20 (Portopí - Son Espases) circularán desviadas en ambos sentidos. La Línea L25 (S'Arenal - Plaça Reina / Catedral) circulará en dirección s'Arenal por avenida Gabriel Roca, av. Argentina, Passeig Mallorca, avenida Portugal y retomará su ruta habitual. Por otra parte, la línea L35 (Aquàrium - Plaça Reina / Catedral) circulará desviada por avenida Portugal y avenida Argentina, finalizando su recorrido en Teodor Llorente.

Anulación de paradas a causa de las desviaciones

Durante estos desvíos, quedarán anuladas las paradas 107, 985, 7, 50, 52, 53,54, 104, 105, 986, 1048, 106 y 108.

