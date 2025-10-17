Estas son las calles cortadas este sábado en Palma por la procesión de la Beata de Palma

El sábado 18 de octubre, entre las 15:00 y las 22:00 horas, se cortará el tráfico con motivo de la procesión del Carro Triomfal de la Beata, que se celebra anualmente en la Palma el tercer sábado de octubre en honor a Santa Catalina Thomás.

Además, el domingo también habrá restricciones de circulación a causa de la celebración de la TUI Palma Marathon Mallorca 2025.

Recorrido de la procesión

La tradicional comparsa seguirá el siguiente recorrido: plaça de l’Hospital, Costa de la Sang, La Rambla, Riera, plaça Weyler, calle Unió, avenida Joan Carles I, avenida Jaume III, calle Bonaire, Bisbe Campins, Via Roma y Santa Magdalena.

Estas son las calles que permanecerán cortadas

Debido a ello, se cerrará el tráfico en Via Roma a la altura de Avenidas, la bajada de Jaume III desde Passeig Mallorca y el acceso al Born desde plaça de la Reina, excepto para residentes y vehículos autorizados.

Desvíos en líneas de autobús

Durante este horario, las líneas L3 (Pont D'inca - Joan Carles I), L4 (Ses Illetes - Nou Llevant), L7 (Son Gotleu - Son Serra - Sa vileta / Son vida) y L20 (Portopí - Son Espases) circularán desviadas en ambos sentidos. La Línea L25 (S'Arenal - Plaça Reina / Catedral) circulará en dirección s'Arenal por avenida Gabriel Roca, av. Argentina, Passeig Mallorca, avenida Portugal y retomará su ruta habitual. Por otra parte, la línea L35 (Aquàrium - Plaça Reina / Catedral) circulará desviada por avenida Portugal y avenida Argentina, finalizando su recorrido en Teodor Llorente.

Anulación de paradas a causa de las desviaciones

Durante estos desvíos, quedarán anuladas las paradas 107, 985, 7, 50, 52, 53,54, 104, 105, 986, 1048, 106 y 108.