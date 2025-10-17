La nueva ordenanza cívica de Palma suma 4.100 denuncias en tres meses

La nueva ordenanza cívica de Palma suma 4.131 actas desde julio hasta septiembre, unas cifras que "ejemplifican el aumento significativo de la vigilancia y la contundencia en la lucha contra el incivismo", ha celebrado el alcalde Jaime Martínez, que ha comparecido con el regidor de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, para hacer balance de los primeros meses de su entrada en vigor.

Junto al resto de actas levantadas correspondientes a otras normativas relacionadas con el civismo y la limpieza, el número total asciende a 7.702 denuncias de julio a septiembre, lo que supone el doble de actuaciones respecto al mismo periodo el año anterior.

Cabe recordar que esta nueva normativa entró en vigor el pasado mes de junio, periodo dedicado a informar y sensibilizar a los ciudadanos sobre las nuevas medidas para fomentar la convivencia en la ciudad.

Durante su intervención, Martínez ha resaltado que la seguridad ciudadana y el civismo suponen "un compromiso que se refleja en la entrada en vigor de esta nueva ordenanza, cuyo objetivo fundamental es erradicar aquellos comportamientos que alteren la convivencia y dañen el patrimonio de la ciudad, poniendo fin a los niveles inaceptables de incivismo y suciedad registrados en los últimos años, período en el que se había permitido que quienes no respetaban las normas actuaran impunemente, perjudicando a la mayoría que sí lo hacía correctamente".

Recursos contra la ordenanza

La ordenanza cívica ha sido recurrida en los tribunales por la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Palma XXI, Stop Abolición, Nou Circ Social y la PAH, en representación de los caravanistas. Martínez ha criticado en concreto a la Federació. "Les invitaría a reflexionar, que piensen si quieren una ciudad cívica, limpia y segura. O si quieren volver a la Palma sucia e insegura de los últimos años. Si es así, está claro que según quién ha empezado a hacer campaña electoral. Queremos recordar que las entidades vecinales están para defender los derechos y los deberes de los ciudadanos, y les invitamos a que sean partícipes de esta ordenanza cívica", ha destacado el primer edil.

El alcalde ha asegurado asimismo que no le preocupa que esos recursos puedan tumbar la normativa como sucedió con la del exalcalde Mateu Isern hace una década. En ambos casos utilizan el mismo argumento jurídico: la ordenanza invade competencias de otras adminitraciones. "Lo que me preocupa es que Palma sea una ciudad limpia, segura y cívica. Y estamos convencidos de que hemos hecho una buena ordenanza que cumple con todas las normas y está avalada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Quien recurre para que Palma no sea una ciudad limpisa, segura y cívica, se tendría que preguntar qué objetivo tiene", ha destacado Martínez.

Asimismo, ha señalado las iniciativas puestas en marcha en materia de seguridad ciudadana, como la incorporación de 270 nuevos agentes de Policía Local para 2026, las inversiones en medios materiales, incluyendo vehículos y cámaras de videovigilancia, así como la creación de nuevas unidades.

"Entre ellas destaca el Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), diseñado especialmente para reforzar la presencia policial en los barrios, garantizando el cumplimiento de la nueva ordenanza cívica, y apoyado por la también recientemente creada Unidad de Drones", ha señalado Martínez.

Los patinetes en la diana

En cuanto a las infracciones registradas, destacan especialmente las relacionadas con el uso indebido de vehículos de movilidad personal (VMP), con 2.032 actas, un aumento cercano a las 900 respecto a 2024. Entre estas sanciones se incluyen 1.187 por no usar casco homologado, 541 por circular sin seguro, 183 por no llevar chaleco reflectante, 69 por circular por zonas peatonales y 52 por otras infracciones, como exceso de velocidad o circular con una postura incorrecta.

Otro foco importante de las actuaciones ha sido la lucha contra la venta ambulante ilegal, que ha generado 1.232 actas, 263 más que en el año anterior, a las que se suman 44 sanciones que por primera vez se han interpuesto a compradores o alertadores de presencia policial.

En esta línea, Martínez ha destacado los diferentes operativos llevados a cabo en los últimos meses contra esta práctica en zonas como Parc de la Mar y Playa de Palma, logrando la incautación masiva de material, con el objetivo de lograr un efecto disuasivo mayor y luchar contra las mafias.

845 actas por botellón

De igual forma, cabe señalar que se han levantado 845 actas por botellón y otras alteraciones de la convivencia, 224 por ofrecer servicios no autorizados como tarot o masajes, y 145 por el uso indebido del espacio público.

Por otro lado, el alcalde ha querido poner en valor el balance de actuaciones llevado a cabo en la zona de Playa de Palma y s’Arenal, donde se han concentrado gran parte de las actuaciones, con un total 2.500 actas.

En concreto, en la zona de litoral, las principales infracciones incluyen 917 actas por venta ambulante, 200 por servicios no autorizados, 113 por consumo de alcohol y alteraciones, y 282 por uso indebido de VMP.

En este sentido, el primer edil ha señalado que este incremento de las actuaciones en la zona responde al importante esfuerzo por aumentar la presencia policial en la Platja de Palma durante la temporada alta , gracias a la implantación del Plan Setur, que ha permitido una cobertura policial más eficiente.

El alcalde ha explicado que el principal objetivo "es garantizar la convivencia entre residentes y visitantes, así como mejorar la imagen de una zona en la que además, este equipo de Gobierno ha puesto en marcha un Plan Global de Actuación, orientado a transformar integralmente esta zona turística”.

Más inspecciones en locales de ocio

Finalmente, Martínez Llabrés ha desgranado el resto de actuaciones en otras zonas de la ciudad, señalando el total de 1.443 actas en la zona de Llevant, 676 en Ponent, 693 en Norte y 391 en la zona Centro.

Específicamente, en la zona de Ponent, el aclalde ha querido destacar también la actuación importante del ECOP y la Patrulla Verde en la zona del Passeig Marítim y Cala Major, en colaboración con la Autoridad Portuaria, que ha permitido intensificar las inspecciones a locales de ocio en respuesta a las demandas vecinales.

"Estas cifras demuestran que la nueva Ordenanza es una herramienta útil y eficaz que ya está aportando resultados positivos para mejorar la convivencia y la seguridad en Palma", ha concluido el alcalde, quien también ha destacado el efecto disuasorio que supone el aumento significativo de la vigilancia y de agentes a pie de calle, "en línea con el carácter preventivo y mediador de la propia normativa”.