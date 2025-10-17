Lucia Muñoz responde a Vox que "se deje de ataques personales y actúe contra la explotación laboral" en Palma

La regidora de Podemos, Lucía Muñoz, ha reclamado al regidor de Vox, Fulgencio Coll, que "deje los ataques personales" por su participación en la flotilla humanitaria a Gaza y "se sume a una causa verdaderamente importante: la defensa de los derechos laborales y de la dignidad de las personas migrantes”.

La concejala ha indicado que "en los últimos días hemos conocido un caso estremecedor en el centro de Palma, personas migrantes obligadas a trabajar entre ocho y diez horas diarias sin salario, sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y cobrando únicamente con un plato de comida".

Ha calificado estos hechos de "una forma moderna de esclavitud que ocurre en pleno siglo XXI, en nuestra propia ciudad", y ha lamentado que "quienes se llenan la boca hablando de orden y de ley son los primeros en mirar hacia otro lado cuando se vulneran los derechos más básicos".

La formación morada denuncia que "las politicas racistas de Vox son las que generan inseguridad y precariedad en las personas migrantes, quienes, ante una situación irregular, se ven obligados a aceptar condiciones miserables".

Frente a estos hechos, Podemos ha presentado una declaración institucional para que el Ayuntamiento de Palma muestre su compromiso unánime para prevenir, detectar y denunciar situaciones de explotación laboral en el municipio; que garanticen, a través de los servicios municipales y en colaboración con entidades especializadas, el apoyo social, psicológico y jurídico a las personas afectadas por la explotación laboral o en situación de vulnerabilidad. Del mismo modo, "apoyar procesos de regularización inmediata y políticas migratorias justas que garanticen la dignidad y los derechos de las personas migrantes".

De este modo, Muñoz le exige a Coll que "defienda los derechos laborales y de la dignidad de las personas migrantes", y subraya que esta declaración "no va contra nadie, va a favor de la justicia social, la igualdad y los derechos de todas las personas".

"Vox se posiciona del lado de quienes perpetran un genocidio"

En todo caso, la regidora señala que no le sorprenden los "ataques personales" de Vox porque "se ha posicionado abiertamente del lado de quienes están perpetrando un genocidio en Gaza". Y considera que Coll "será incapaz de apoyar una declaración institucional que defiende la dignidad de las personas migrantes".

Muñoz considera que Podem Palma es "el único grupo capaz de bajar a la calle y escuchar las verdaderas demandas sociales". Y como ejemplo de ello la acción realizada esta semana en Bruselas, donde la regidora trasladó al Parlamento Europeo la problemática de la vivienda en Palma, "dando voz a los caravanistas de Palma y a las entidades sociales que defienden el derecho a una vivienda digna".