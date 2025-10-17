Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desahucian a una mujer y sus tres hijos en Son Gotleu

El Sindicat del Habitatge de Palma (SHP), que en otras ocasiones ya había logrado paralizar el lanzamiento, no ha podido evitar el desalojo esta vez

Guillem Bosch

Redacción Palma

Palma

Suma y sigue en la crisis habitacional de Palma. Una mujer y sus tres hijos menores, de uno, cuatro y cinco años, han sido desahuciados este viernes, 17 de octubre, a primera hora de la mañana, en el número 76 de la calle Tomás Rullán, en Palma.

El Sindicat del Habitatge de Palma (SHP), que en otras ocasiones ya había logrado paralizar el lanzamiento, no ha podido evitar el desalojo esta vez. La propiedad solicitó la presencia de la Policía Nacional, petición que fue aceptada por el juzgado competente.

Según denuncia el sindicato, la familia no contaba con ninguna alternativa habitacional y llevaba meses recibiendo presiones para abandonar la vivienda. La entidad critica el papel de los servicios sociales, a los que califican de "saturados e ineficaces", y denuncia la "inacción" de la Oficina Antidesahucios.

Desahucio de una mujer y sus tres hijos en Son Gotleu / G. Bosch

El sindicato explica que la vivienda pertenecía inicialmente a un fondo de inversión, que estaba negociando la venta con la afectada. Sin embargo, fue vendida finalmente a una familia que, según el colectivo, estaría comprando varios pisos en el barrio entre distintos miembros con el fin de evitar ser considerada gran tenedora y así esquivar la legislación vigente. Acusan a esta propiedad de especular con los inmuebles mediante alquileres.

La entidad también denuncia que, a pesar de que la mujer cumplía con los requisitos, se le denegó el informe de vulnerabilidad, lo que facilitó la ejecución del desahucio.

Desde el Sindicat d’Habitatge de Palma lamentan que esta situación no sea excepcional. Afirman haber presenciado otros tres desahucios recientes con un patrón similar: falta de alternativas ofrecidas por los servicios sociales, escasa efectividad de trabajadores sociales y abogados de oficio, y pasividad de la Oficina Antidesahucios.

