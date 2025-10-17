Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde justifica que el coche del regidor Busquets ocupara una plaza para discapacitados: "Estaba estacionado, no aparcado"

Martínez ha impedido que el concejal se explicara cuando ha sido interpelado directamente y ha argumentado que aparcar y estacionar son situaciones diferentes

Jaime Martínez junto al regidor de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, este viernes en Cort.

Jaime Martínez junto al regidor de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, este viernes en Cort.

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha justificado que el coche oficial de su regidor de Seguridad Ciudadana, Miguel Busquets, ocupara el miércoles una plaza reservada para personas discapacitadas. El primer edil ha argumentado que el vehículo podía permanecer allí porque estaba estacionado, no aparcado.

"No tengo conocimiento de que estuviese aparcado, creo que estaba estacionado. Entiendo que en ningún momento ocupaba una plaza que tuviera que ocupar otro vehículo. En todo caso ningún coche, sea de la policía, de un regidor o de un ciudadano, puede aparcar en un lugar reservado para discapacitados", ha subrayado Martínez este viernes durante una comparecencia junto al propio Busquets para hacer balance de los primeros meses de aplicación de la nueva ordenanza cívica.

El coche oficial del regidor Busquets el miércoles ocupando una plaza reservadas para personas discapacitadas.

El coche oficial del regidor Busquets el miércoles ocupando una plaza reservadas para personas discapacitadas. / DM

El regidor ha sido interpelado directamente para que diera explicaciones, pero cuando se disponía a hacer uso de la palabra el alcalde ha impedido que se pronunciara y ha continuado con su argumentación. "Un coche, sea el que sea, no puede aparcar, pero sí estacionar. Y en este caso estaba estacionado con el conductor dentro", ha manifestado.

"Creo que no se puede aparcar, sí estacionar, si no ocupa el espacio de un coche que quiere aparcar", ha añadido en la misma línea.

El vehículo permaneció en la plaza más de media hora

Busquets asistió a un acto que organizaba la ONCE con motivo del Día Internacional del Bastón Blanco. El regidor de Seguridad Ciudadana se desplazó al edificio de la calle Manacor en un coche de la flota de vehículos oficiales que pertenece al Ayuntamiento de Palma.

Mientras el representante político participaba en una iniciativa que consistía en realizar un recorrido por la calle Manacor con los ojos tapados y con el uso de un bastón para empatizar con el día a día de una persona invidente, el chófer estacionó el vehículo en un aparcamiento reservado par personas discapacitadas, y permaneció allí por espacio de más de media hora.

Noticias relacionadas y más

La RAE no distingue entre "aparcar" y "estacionar", que considera sinónimos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
  2. Inquietud entre los usuarios de la EMT de Palma al desaparecer su saldo con la nueva Tarjeta Única
  3. El Club de Mar exhibe su renovación total tras cuatro años y medio de obras y una inversión de 84 millones
  4. Los desahuciados en Son Bordoy se rebelan: “La promotora prometió que nos pagaría 10 años de alquiler y luego nos denunció”
  5. Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
  6. Desahucio en Son Malferit: 'No me voy por 8.000 euros, no me alcanza ni para un año de alquiler
  7. ¿Dónde viven los que tienen más y menos dinero en Palma? Sant Jaume, el barrio más rico, y El Arenal, a la cola
  8. La rotura de una tubería inunda la calle Olmos

El alcalde justifica que el coche del regidor Busquets ocupara una plaza para discapacitados: "Estaba estacionado, no aparcado"

El alcalde justifica que el coche del regidor Busquets ocupara una plaza para discapacitados: "Estaba estacionado, no aparcado"

Un concejal de Palma estaciona el coche oficial en un aparcamiento de discapacitados

Un concejal de Palma estaciona el coche oficial en un aparcamiento de discapacitados

Lucía Muñoz e Irene Montero trasladan la grave situación de los caravanistas de Palma al Parlamento Europeo

Lucía Muñoz e Irene Montero trasladan la grave situación de los caravanistas de Palma al Parlamento Europeo

Ordenan la demolición de una construcción en la que se almacenan residuos del puerto del Molinar

Ordenan la demolición de una construcción en la que se almacenan residuos del puerto del Molinar

Rechazo a la propuesta del Ayuntamiento de Palma de suspender las nuevas licencias de albergues juveniles

Rechazo a la propuesta del Ayuntamiento de Palma de suspender las nuevas licencias de albergues juveniles

Fulgencio Coll critica que la ausencia de Lucía Muñoz ha sido "una estafa a los palmesanos y un fraude a Cort"

Fulgencio Coll critica que la ausencia de Lucía Muñoz ha sido "una estafa a los palmesanos y un fraude a Cort"

La Autoridad Portuaria negocia con las empresas de 'party boats' su reconversión por la prohibición de esta actividad

La Autoridad Portuaria negocia con las empresas de 'party boats' su reconversión por la prohibición de esta actividad

Vox insiste en cambiar el topónimo Palma por Palma de Mallorca: "No admito que no se debata"

Vox insiste en cambiar el topónimo Palma por Palma de Mallorca: "No admito que no se debata"
Tracking Pixel Contents