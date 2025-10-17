El alcalde justifica que el coche del regidor Busquets ocupara una plaza para discapacitados: "Estaba estacionado, no aparcado"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha justificado que el coche oficial de su regidor de Seguridad Ciudadana, Miguel Busquets, ocupara el miércoles una plaza reservada para personas discapacitadas. El primer edil ha argumentado que el vehículo podía permanecer allí porque estaba estacionado, no aparcado.

"No tengo conocimiento de que estuviese aparcado, creo que estaba estacionado. Entiendo que en ningún momento ocupaba una plaza que tuviera que ocupar otro vehículo. En todo caso ningún coche, sea de la policía, de un regidor o de un ciudadano, puede aparcar en un lugar reservado para discapacitados", ha subrayado Martínez este viernes durante una comparecencia junto al propio Busquets para hacer balance de los primeros meses de aplicación de la nueva ordenanza cívica.

El coche oficial del regidor Busquets el miércoles ocupando una plaza reservadas para personas discapacitadas. / DM

El regidor ha sido interpelado directamente para que diera explicaciones, pero cuando se disponía a hacer uso de la palabra el alcalde ha impedido que se pronunciara y ha continuado con su argumentación. "Un coche, sea el que sea, no puede aparcar, pero sí estacionar. Y en este caso estaba estacionado con el conductor dentro", ha manifestado.

"Creo que no se puede aparcar, sí estacionar, si no ocupa el espacio de un coche que quiere aparcar", ha añadido en la misma línea.

El vehículo permaneció en la plaza más de media hora

Busquets asistió a un acto que organizaba la ONCE con motivo del Día Internacional del Bastón Blanco. El regidor de Seguridad Ciudadana se desplazó al edificio de la calle Manacor en un coche de la flota de vehículos oficiales que pertenece al Ayuntamiento de Palma.

Mientras el representante político participaba en una iniciativa que consistía en realizar un recorrido por la calle Manacor con los ojos tapados y con el uso de un bastón para empatizar con el día a día de una persona invidente, el chófer estacionó el vehículo en un aparcamiento reservado par personas discapacitadas, y permaneció allí por espacio de más de media hora.

La RAE no distingue entre "aparcar" y "estacionar", que considera sinónimos.