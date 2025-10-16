Vox insiste en cambiar el topónimo Palma por Palma de Mallorca: "No admito que no se debata"

Vox volverá a llevar al pleno una proposición para cambiar el topónimo de la ciudad de Palma por Palma de Mallorca. El mes pasado el grupo municipal se quedó solo defendiendo esta propuesta, que el PP ni siquiera quiso discutir. "No haremos debate, votamos en contra", fue la escueta respuesta que ofreció el primer teniente de alcalde, Javier Bonet.

"No admito que se diga que no hay debate. Por respeto. Yo sé que el PP va a decir que no; pero que explique por qué va a decir que no", ha manifestado este jueves el líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll. "Vamos a incidir en el tema de Palma de Mallorca ya que no nos quedamos satisfechos con la respuesta que dio el equipo de gobierno", ha añadido.

El regidor Juancho Esteban defendió en el pleno de septiembre la moción argumentando razones históricas, culturales, económicas y de promoción turística. "La decisión de amputar el nombre de la capital no fue inocente, sino un intento deliberado de borrar nuestra historia y diluirlo en el proyecto ficticio de los países catalanes. Palma no es el nombre puro, es una falsedad", manifestó el concejal.

Críticas por el funcionamiento de la Oficina Antiocupación

Por otro lado, Vox solicitará la comparecencia del regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, para que dé explicaciones sobre la actividad de la Oficina para la Atención Integral a la Vivienda y Antiocupación. "No tenemos datos de su organización ni de cuántas peticiones han registrado en materia de ocupación ilegal. Hemos recibido quejas de que no se registran las llamadas. Y también hay alguna respuesta que no es la adecuada", ha subrayado Coll.

Asimismo, este grupo municipal presentará proposiciones sobre el Plan de Ordenación que está negociando la Policía Local con el Ayuntamiento, el retraso "de hasta dos años" en la concesión de vados, la reestructuración de la calle Manacor, limpieza de torrentes, Son Güells, "enfocada en la problemática sobre caravanas, matrículas tuneadas e inseguridad ciudadana" y sobre taxis.