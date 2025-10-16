Rechazo a la propuesta del Ayuntamiento de Palma de suspender las nuevas licencias de albergues juveniles

El sindicato Comisiones Obreras ha planteado su rechazo a la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Palma de suspender durante un periodo de un año la concesión de nuevas licencias para los albergues juveniles. La organización sindical considera que esta medida no con no contribuye, “ni al control del turismo de cualidad ni a la mejora de la convivencia ciudadana”, sino que tiene como efecto real el encarecimiento de las estancias en la ciudad y la exclusión delos jóvenes que quieren visitar Palma, o la isla, con unos recursos económicos limitados.

La secretaria general de CC OO en Mallorca, Yolanda Calvo, ha sido muy crítica con esta prohibición y asegurado que “esta suspensión responde a una visión restrictiva y poco social de la gestión urbana”. Asimismo, ha exigido “medidas en positivo que favorezcan el turismo juvenil, educativo y responsable, en lugar de limitar opciones asequibles para los jóvenes”. La sindicalista insistió en que esta decisión de Cort no provocará ningún efecto positivo sobre el modelo turístico de calidad. Al contrario, continuará “potenciando los alojamientos privados y caros, mientras se expulsa la juventud del mapa de Palma”.

Para el sindicato, los albergues juveniles son una pieza esencial de un turismo sostenible, educativo y cultura, que se aleja del modelo especulativo. También considera que estos espacios fomentan la convivencia, la movilidad europea y los intercambios entre jóvenes estudiantes, trabajadores y asociaciones. “Eliminar o frenar estas iniciativas no mejora la ciudad, la empobrece cultural y socialmente”, señaló Calvo.

Comisiones Obreras también denuncia que esta medida anunciada por el alcalde Jaime Martínez también contradice el espíritu de la ley de juventud de Baleares, que insta a las instituciones a garantizar los servicios y las oportunidades de acceso para los más jóvenes. Y también alerta que esta prohibición puede agudizar las desigualdades, ya que solo los que puedan pagarse alojamientos más caros elegirán la ciudad de Palma como destino de vacaciones. “El derecho al ocio, a la cultura y al turismo asequible forma parte del derecho a la igualdad de oportunidades”, señaló la secretaria general. “Lo que necesita Palma es una regulación justa, con criterios sociales y públicos, que se diferencie de los proyectos con una finalidad especulativa”.

Bajo este criterio, CC OO plantea al equipo de Gobierno de Cort que reconsidere la suspensión de nuevas licencias y que la sustituya por una regulación en la que participen las entidades juveniles y sociales. También exige que se impulse un plan municipal de ocio y turismo juvenil, que fomente los alojamientos asequibles y con valores educativos. Y al mismo tiempo, se garantice el apoyo y el financiamiento público a los proyectos de albergues juveniles sociales y sostenibles.