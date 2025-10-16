Lucía Muñoz e Irene Montero trasladan la grave situación de los caravanistas de Palma al Parlamento Europeo

La regidora del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, y la exministra de Igualdad, Irene Montero, han participado esta semana en la Asamblea Europea por la Justicia de la Vivienda, celebrada en el Parlamento Europeo, donde han trasladado la situación de emergencia habitacional en Baleares. En el encuentro han estado acompañadas por Javier González y Begoña, conocidos como los "caravanistas de Palma", quienes han compartido su experiencia ante la falta de acceso a vivienda.

Durante su estancia en Bruselas, Muñoz y Montero han mantenido reuniones con organizaciones y sindicatos de la sociedad civil europea, en las que se ha abordado el contexto habitacional de las Islas Baleares, en particular el aumento de personas que residen en caravanas e infraviviendas por la falta de alternativas habitacionales.

Según datos del propio Ayuntamiento de Palma, más de 150 caravanas se encuentran repartidas por distintas zonas de la ciudad, como Son Hugo, Son Güells o Ciudad Jardín. El fenómeno ha adquirido visibilidad en los últimos años, como reflejo de las dificultades de acceso a una vivienda digna para una parte de la población.

Lucía Muñoz, actual coordinadora de Podem Illes Balears y secretaria de Vivienda del partido, ha afirmado que es necesario "trasladar la voz de quienes sufren esta situación también al ámbito europeo". La regidora ha criticado la gestión de las administraciones públicas ante esta crisis, refiriéndose en concreto al Govern balear y al Ayuntamiento de Palma, y ha señalado que existen mecanismos legales, como la "apropiación de uso", recogidos en la Ley de Vivienda de Baleares, que permitirían poner en el mercado viviendas actualmente vacías.

Por su parte, los caravanistas Javier González y Begoña han explicado que residen de forma permanente en una caravana debido a la imposibilidad de acceder a una vivienda en el mercado. “Somos caravanistas, pero no turísticos. Vivimos así todo el año porque no podemos pagar un alquiler”, ha declarado González.

Muñoz también ha planteado medidas como la expropiación de viviendas vacías, la limitación de la compra de inmuebles por parte de no residentes y la regulación o prohibición de pisos turísticos, argumentando que afectan directamente al mercado de la vivienda residencial.

Durante la Asamblea, Irene Montero ha asegurado que “nunca antes se había celebrado en el Parlamento Europeo una asamblea popular por el derecho a la vivienda”. La representante ha defendido la necesidad de intervenir el mercado inmobiliario y ha denunciado que “en España hay casi cuatro millones de viviendas vacías y más de 300.000 pisos turísticos”.

Montero ha comparado la situación con la respuesta que se dio durante la pandemia: “Igual que entonces se limitaron precios para evitar el acaparamiento de productos sanitarios, ahora se deberían tomar medidas similares en el ámbito de la vivienda”.

Tanto Muñoz como Montero han concluido su intervención en Bruselas reclamando a las instituciones europeas y nacionales que adopten medidas urgentes para abordar lo que consideran una emergencia habitacional y social en las Islas Baleares y otros territorios del Estado.