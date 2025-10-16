Fulgencio Coll critica que la ausencia de Lucía Muñoz ha sido "una estafa a los palmesanos y un fraude a Cort"

Fulgencio Coll ha criticado duramente a Lucía Muñoz por haberse ausentado del Ayuntamiento de Palma durante más de un mes cuando se embarcó en la flotilla con ayuda humanitaria a Gaza. El líder del grupo municipal de Vox ha señalado que la ausencia de la regidora de Podemos es "una estafa a los palmesanos y un fraude a Cort".

El concejal de Vox ha manifestado que "su puesto de trabajo está aquí para resolver los problemas de los ciudadanos" y ha considerado que "si quiere hacer activismo, que lo haga en sus vacaciones".

"Todos hemos visto que esta flotilla ha sido motivada únicamente por publicidad, electoralismo y nada más. Ni llevaban alimentos, ni medicinas, solo buscaban una enorme atención mediática. Y en esto la felicito porque lo ha conseguido", ha subrayado Coll.

El concejal ha propuesto a Muñoz que "organice otra flotilla a Gaza para evitar la masacre que Hamás está cometiendo con los gazatíes", pero le ha advertido de que "Hamás no la tratará con la corrección con la que la trató el ejército israelí en una zona de combate". Y ha apuntado: "De eso yo sé bastante".

Coll también ha sugerido a la regidora de Podemos que "vaya a Venezuela en defensa de la democracia contra un tirano, criminal y asesino que gobierna de forma ilegítima". Y ha criticado que "todo lo demás es una comedida trágica para los que creían que iban a hacer algo y solo buscaban publicidad".

"Prometieron miles de viviendas y no hicieron ninguna"

Finalmente, el líder de Vox en Palma también ha afeado a Muñoz que respondiera a unas críticas del alcalde Jaime Martínez por su ausencia del Consistorio instándole a solucionar el problema de la vivienda. "Son ustedes, los mal llamados progresistas, los que han creado el problema de la vivienda. Son Sánchez, Armengol, Hila... Prometieron miles de viviendas y no hicieron ninguna. Y ahora ponen el grito en el cielo. Son los responsables de que jóvenes cualificados tengan que irse de Mallorca porque no pueden pagar un alquiler", ha concluido Coll.

La concejala de Podemos ha respondido a las críticas del PP y Vox por su ausencia de Cort anunciando que pagará de su sueldo público los 2.500 euros de multa que Israel impuso a la también mallorquina Reyes Rigo para liberarla de la cárcel.