Exigen la demolición de un edificio construido para acumular residuos en el puerto del Molinar

ARCA subraya que la Autoridad Portuaria reconoce que la caseta levantada este verano cerca del nuevo restaurante del puerto no tiene autorización

Edificio auxiliar construido entre el restaurante y los bancos para albergar residuos.

Jaume Bauzà

Palma

ARCA reclama la demolición de un edificio construido junto al restaurante abierto en el edificio rehabilitado del puerto del Molinar en el que se almacenan residuos. En este sentido, la entidad conservacionista señala que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) admite que esta caseta no tiene autorización.

"Este edificio perjudica la imagen del conjunto y especialmente de la zona de bancos que se creó a propósito para disfrutar del entorno. La APB nos informó de que, a pesar de que se tiene que buscar un lugar para acumular los residuos náuticos del puerto, no había autorizado la construcción en este espacio", ha advertido ARCA.

Vista del edificio auxiliar en el puerto del Molinar.

Por este motivo la entidad conservacionista pide su demolición y que la futura caseta se levante en un lugar más discreto e integrado para acumular los residuos MARPOL del puerto y del propio restaurante. En su ubicación actual "tan visible y céntrico se produce un perjuicio paisajístico y también dificulta el disfrute público del paseo y de la zona de descanso".

"Mucho dinero público"

ARCA también apunta que "el restaurante, como cualquier otro, tiene que gestionar sus residuos dentro del espacio que tiene concedido y, a nuestro juicio, no tiene que crear ninguna construcción auxiliar".

Esta entidad recuerda que la Autoridad Portuaria "invirtió mucho dinero público en la conservación y recuperación del edificio original del puerto" y en la creación de un paseo en condiciones. "Ahora no puede echar a perder esta inversión pública con una nueva edificación no consensuada", subraya.

