Denuncian que la basura "bloquea" la entrada a un parque canino de Palma

Vecinos de Son Canals denuncian que la basura se acumula junto a los contenedores situados en la entrada de un parque canino entre las calles Sant Rafel e Isidoro Antillón. Asimismo, lamentan que por las noches "acceden personas con sillas, hacen hogueras, cenan y lo dejan todo lleno de desperdicios".

"Pedimos al Ayuntamiento de Palma que retire la basura que los incívicos dejan junto a los contenedores y que bloquean la entrada al picican. O que mueva los contenedores porque cuando llevamos a los perros lógicamente huelen la comida y se lanzan hacia las bolsas", señala una residente.

Basura tirada en el suelo junto a los contenedores. / DM

"Son Canals está abandonado"

Del mismo modo, lamenta que en este recinto, inaugurado recientemente, "es habitual la presencia por las noches de personas que hacen hogueras y cenan allí". Como consecuencia, los usuarios del pipican suelen encontrarse por las mañanas todo tipo de desperdicios que incluyen latas de cerveza y bolsas de comida rápida, además de restos de fogatas.

En general, consideran que "Son Canals está abandonado, pedimos al Ayuntamiento más limpieza y vigilancia".