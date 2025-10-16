Denuncian que la basura "bloquea" la entrada a un parque canino de Palma
Vecinos de Son Canals señalan además que por las noches "acceden personas con sillas al pipican, hacen hogueras y cenan"
Vecinos de Son Canals denuncian que la basura se acumula junto a los contenedores situados en la entrada de un parque canino entre las calles Sant Rafel e Isidoro Antillón. Asimismo, lamentan que por las noches "acceden personas con sillas, hacen hogueras, cenan y lo dejan todo lleno de desperdicios".
"Pedimos al Ayuntamiento de Palma que retire la basura que los incívicos dejan junto a los contenedores y que bloquean la entrada al picican. O que mueva los contenedores porque cuando llevamos a los perros lógicamente huelen la comida y se lanzan hacia las bolsas", señala una residente.
"Son Canals está abandonado"
Del mismo modo, lamenta que en este recinto, inaugurado recientemente, "es habitual la presencia por las noches de personas que hacen hogueras y cenan allí". Como consecuencia, los usuarios del pipican suelen encontrarse por las mañanas todo tipo de desperdicios que incluyen latas de cerveza y bolsas de comida rápida, además de restos de fogatas.
En general, consideran que "Son Canals está abandonado, pedimos al Ayuntamiento más limpieza y vigilancia".
