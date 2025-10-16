Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncian que la basura "bloquea" la entrada a un parque canino de Palma

Vecinos de Son Canals señalan además que por las noches "acceden personas con sillas al pipican, hacen hogueras y cenan"

La basura se acumula junto al acceso al pipican.

La basura se acumula junto al acceso al pipican. / DM

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Vecinos de Son Canals denuncian que la basura se acumula junto a los contenedores situados en la entrada de un parque canino entre las calles Sant Rafel e Isidoro Antillón. Asimismo, lamentan que por las noches "acceden personas con sillas, hacen hogueras, cenan y lo dejan todo lleno de desperdicios".

"Pedimos al Ayuntamiento de Palma que retire la basura que los incívicos dejan junto a los contenedores y que bloquean la entrada al picican. O que mueva los contenedores porque cuando llevamos a los perros lógicamente huelen la comida y se lanzan hacia las bolsas", señala una residente.

Basura tirada en el suelo junto a los contenedores.

Basura tirada en el suelo junto a los contenedores. / DM

"Son Canals está abandonado"

Del mismo modo, lamenta que en este recinto, inaugurado recientemente, "es habitual la presencia por las noches de personas que hacen hogueras y cenan allí". Como consecuencia, los usuarios del pipican suelen encontrarse por las mañanas todo tipo de desperdicios que incluyen latas de cerveza y bolsas de comida rápida, además de restos de fogatas.

Noticias relacionadas y más

En general, consideran que "Son Canals está abandonado, pedimos al Ayuntamiento más limpieza y vigilancia".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
  2. Inquietud entre los usuarios de la EMT de Palma al desaparecer su saldo con la nueva Tarjeta Única
  3. El Club de Mar exhibe su renovación total tras cuatro años y medio de obras y una inversión de 84 millones
  4. Los desahuciados en Son Bordoy se rebelan: “La promotora prometió que nos pagaría 10 años de alquiler y luego nos denunció”
  5. Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
  6. Desahucio en Son Malferit: 'No me voy por 8.000 euros, no me alcanza ni para un año de alquiler
  7. ¿Dónde viven los que tienen más y menos dinero en Palma? Sant Jaume, el barrio más rico, y El Arenal, a la cola
  8. La rotura de una tubería inunda la calle Olmos

La Autoridad Portuaria negocia con las empresas de 'party boats' su reconversión por la prohibición de esta actividad

La Autoridad Portuaria negocia con las empresas de 'party boats' su reconversión por la prohibición de esta actividad

Denuncian que la basura "bloquea" la entrada a un parque canino de Palma

Denuncian que la basura "bloquea" la entrada a un parque canino de Palma

El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial

El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial

La Fundación Othman Ktiri lanza ISTMO: "Queremos contar con imágenes nuestra visión de Son Roca, un barrio que tiene mala fama y no sabemos por qué"

La Fundación Othman Ktiri lanza ISTMO: "Queremos contar con imágenes nuestra visión de Son Roca, un barrio que tiene mala fama y no sabemos por qué"

Bar Rita, 15 años de resistencia en Canamunt: “Inmobiliarias me han ofrecido dinero para informar de pisos que se vacían y les he echado con mi forma de dar los buenos días”

Bar Rita, 15 años de resistencia en Canamunt: “Inmobiliarias me han ofrecido dinero para informar de pisos que se vacían y les he echado con mi forma de dar los buenos días”

Palma da luz verde a la primera fase de la recuperación ambiental de es Carnatge y su red de caminos

Palma da luz verde a la primera fase de la recuperación ambiental de es Carnatge y su red de caminos

Los hoteleros aplauden al Ayuntamiento por la prohibición de nuevos alquileres turísticos en Palma

Los hoteleros aplauden al Ayuntamiento por la prohibición de nuevos alquileres turísticos en Palma

Lucía Muñoz, activista mallorquina en la Flotilla: "El plan Trump para Gaza es un acuerdo entre los genocidas y los financiadores de los genocidas"

Lucía Muñoz, activista mallorquina en la Flotilla: "El plan Trump para Gaza es un acuerdo entre los genocidas y los financiadores de los genocidas"
Tracking Pixel Contents