La Autoridad Portuaria negocia con las empresas de 'party boats' su reconversión por la prohibición de esta actividad
Las compañías podrán seguir en el muelle de las Golondrinas con la condición de que reorienten su negocio
Las empresas de excursiones turísticas, centradas en el concurso de la APB que compromete su futuro, prefirieron ayer no pronunciarse
La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y las empresas que hasta este momento realizaban 'party boats', prohibidas a partir de 2026, están discutiendo cómo "reconvertirse". La idea es que estas compañías continúen en el muelle de las Golondrinas, pero deberán buscar una actividad diferente a la de organizar excursiones por la bahía con música y alcohol.
Jaime Martínez anunció el martes la prohibición de las 'party boats' en el Paseo Marítimo. Aunque la competencia para vetarlas corresponde a la APB, el alcalde señaló que existía una "visión compartida" para poner coto a esta actividad, muy criticada por los vecinos por el ruido que generan y el tipo de turismo que atraen.
La Autoridad Portuaria confirma el fin de estas conflictivas salidas marítimas, pero queda resolver el escollo de reciclar las compañías que las ofertaban. "En el marco de las relaciones con los grupos de interés de la APB se han recogido múltiples quejas vecinales por el desarrollo de estas actividades en el muelle de las Golondrinas, con lo que, a través de la reorganización que planteamos para esa zona se está trabajando para reconvertir esa actividad en otra más compatible con los usos urbanos y que facilite la convivencia entre empresas y vecinos", señaló ayer esta entidad pública.
Las alternativas que se manejan incluyen continuar ofreciendo excursiones por la bahía, pero excluyendo la música a todo volumen o el alcohol. Las fiestas que se han realizado hasta la fecha, incluyendo en muchos casos el concurso de DJ's, han soliviantado a los residentes.
Por su parte, las empresas de excursiones turísticas que operan en el Muelle de las Golondrinas prefirieron ayer no pronunciarse sobre la iniciativa del Ayuntamiento de Palma de prohibir las embarcaciones de party boats a partir del 1 de enero de 2026.
Están centradas en el concurso del Muelle de las Golondrinas que la Autoridad Portuaria iba a presentar el pasado 18 de septiembre y que finalmente pospuso. Las 17 empresas que trabajan en la llamada Terminal de Tránsito Local del Puerto de Palma, agrupadas en la Asociación Patronal de Empresas de Actividades Marítimas (APEAM), entienden que ese concurso les perjudica y compromete su futuro, el de sus trabajadores y el de 500 familias, al desconocer su actividad y realidad económica e imponerles una subida de tasas del 1500%, así como la obligación de abonar una tasa por pasajero de dos euros en cada entrada y salida del puerto, cuando los cruceros turísticos abonan otra de coste muy inferior, de 0,08 euros por pasajero en cada maniobra de atraque y desatraque, cifras que la Autoridad Portuaria negó.
Desde la retirada temporal del concurso, que las empresas entienden que está pensado para echarlas de la dársena que hasta ahora ocupan y adjudicarla a un gran operador turístico, las empresas de excursiones turísticas y la Autoridad Portuaria de Baleares no han acercado posturas. Aclaran también que las 17 empresas que trabajan en en el Muelle de las Golondrinas no son homogéneas, ni se dedican ni mucho menos todas ellas a actividades que se puedan englobar dentro de las llamadas 'party boats'. Todo lo contrario, destacan por las grandes diferencias que hay entre ellas en volumen y modelo de negocio, así como en tipo de embarcación. Pero están dispuestas a defender su futuro, incluso impugnando en los tribunales el futuro concurso si es necesario y finalmente no se acercan posturas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- Inquietud entre los usuarios de la EMT de Palma al desaparecer su saldo con la nueva Tarjeta Única
- El Club de Mar exhibe su renovación total tras cuatro años y medio de obras y una inversión de 84 millones
- Los desahuciados en Son Bordoy se rebelan: “La promotora prometió que nos pagaría 10 años de alquiler y luego nos denunció”
- Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
- Desahucio en Son Malferit: 'No me voy por 8.000 euros, no me alcanza ni para un año de alquiler
- ¿Dónde viven los que tienen más y menos dinero en Palma? Sant Jaume, el barrio más rico, y El Arenal, a la cola
- La rotura de una tubería inunda la calle Olmos