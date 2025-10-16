Amplían en 20 plazas el Servicio de Acogida de Corta Estancia

La Junta de Govern aprobó ayer la ampliación de 20 nuevas plazas del Servicio de Acogida de Corta Estancia, dirigido a familias en situación de vulnerabilidad social y gestionado por la Fundación Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca. Esta ampliación de plazas, que cuenta con un presupuesto de 1.095.350,73 euros (IVA exento), se integrará dentro del marco del concierto vigente hasta 2028.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre el Ayuntamiento renovó el convenio con la Fundación Sant Joan de Déu, estableciendo inicialmente un total de 58 plazas para el periodo 2024-2028. Posteriormente, en mayo, se aprobó un primer aumento de seis plazas. Con la ampliación adicional aprobada ayer, la capacidad total del servicio asciende a 84 plazas, reforzando la cobertura y la atención a las familias con menores en situación de vulnerabilidad social.