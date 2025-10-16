Barrios
Adjudicado el contrato para los ‘casals’ de Son Cànaves y Son Sardina
La red de equipamientos con programación municipal se amplía de 11 a 13, fomentando la participación ciudadana y la cohesión social
La Junta de Govern aprobó ayer la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de actividades y dinamización en los casals de barri de Son Cànaves y Son Sardina durante el curso 2025-2026, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y fortalecer la cohesión social en ambos barrios.
El contrato se ha adjudicado a la empresa Estudio 6 Gestión Socioeducativa SL, por un importe de 59.441,47 euros (IVA incluido), con vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y con posibilidad de prórroga por un año adicional. Una vez formalizado el contrato, se prevé que las actividades podrán empezar a desarrollarse a lo largo del próximo mes de noviembre.
Ampliación de la red
Con esta adjudicación, Palma amplía la red de casals de barri con programación municipal, que pasa de 11 a 13 equipamientos. Estas nuevas actividades se sumarán a la oferta vigente, que para este curso se ha ampliado hasta un total de 245.
Así mismo, también existe una oferta de actividades promovida por las entidades ciudadanas en cesión de uso en el resto de casals de barri.
Cabe recordar que, con la voluntad de incrementar la oferta de actividades dentro de la red de casals de barri de Palma, el área de Participación Ciudadana puso en marcha el pasado mes de abril nueva programación municipal en estas dos equipamientos, a través de un contrato menor.
