Limpieza
Retiran pintadas vandálicas en 18 edificios catalogados
Palma
La Comisión de Centro Histórico aprobó ayer la retirada de pintadas vandálicas en 18 edificios catalogados: Monestir de Santa Elisabeth, la Església de Santa Eulàlia, la Església de Santa Fe, Cort, Can Vivot, la Església de Santa Catalina de Sena, Aljub de carrer Llences, Can Martí Feliu, pasaje entre carrer Magí y les Soltes, Molí de Garleta, Molí d’en Gelós, el Casal Solleric, Can Weyler, Sant Antoni de Viana, Església de la Concepció y el Monestir de la Concepció, Ca n’Oleo, la Església de Sant Jaume y el Monestir de Santa Teresa.
