Palma da luz verde a la primera fase de la recuperación ambiental de es Carnatge y su red de caminos

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles la primera fase del proyecto de preservación y recuperación del medio natural de es Carnatge y su litoral por valor de 2,2 millones de euros. Esta parte del proyecto, financiada parcialmente con fondos ITS, se centra en la renovación de la red de caminos y la recuperación ambiental de más de 200.000 metros cuadrados. Cort estima que su ejecución tendrá lugar durante el primer semestre de 2026.

Según ha indicado la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, el proyecto forma parte del Plan Global de Actuación de Platja de Palma y contempla un conjunto de intervenciones destinadas a la recuperación de la zona de es Carnatge estructuradas en dos fases. "La primera fase, aprobada hoy, está centrada en la restauración ambiental del área y en la mejora de la red de caminos. A esta le seguirá una segunda fase, que incluirá la recuperación del antiguo cuartel militar y la limpieza del fondo marino", ha agregado la concejala.

La regidora de Infraestructuras, Belén Soto, y el regidor de Innovación y Medio Natural, Llorenç Bauzá. / Cort

Además, ha recordado otras actuaciones actualmente en marcha en la zona, como la mejora del alumbrado público, una intervención que afecta a la renovación de más de 100 puntos de luz por valor de 156.000 euros.

Todas estas intervenciones, en conjunto, forman parte del proyecto de preservación y recuperación del medio natural de es Carnatge y su litoral, que en total cuenta con un presupuesto de 4,4 millones de euros, 2,5 de los cuales proceden de fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Detalles de la primera fase del proyecto

Esta primera fase se encuentra dividida en dos lotes. El primero, a cargo del servicio de Parques y Jardines, se centra en la preservación natural, la restauración ambiental y la mejora de los espacios verdes de este espacio, actuando sobre más de 200.000 metros cuadrados.

Con un plazo de ejecución de 17 meses, contempla actuaciones dirigidas a restaurar el medio natural y el paisaje; conservar y recuperar su flora y fauna; eliminar especies invasoras; adecuar a la normativa del mobiliario urbano y los juegos infantiles en la zona urbana; y señalizar los itinerarios y recorridos interiores.

Para ello, se han definido cinco líneas de trabajo: limpieza de residuos; trabajos forestales para la mitigación del riesgo de incendios; restauración ambiental mediante el fomento de la biodiversidad y plantaciones forestales; mejora del mobiliario con la instalación de bancos accesibles y la ampliación del área de juegos infantiles; y mejora de la señalización con la instalación de paneles, también de contenido educativo y pedagógico.

El segundo lote, con un plazo de ejecución de seis meses, contempla actuaciones de renovación y mejora de la red de caminos interiores de es Carnatge, así como mejoras en el sistema de drenaje y en los accesos, cerramientos y mobiliario urbano de la zona.

En este sentido, se renovará y ampliará el pavimento de los caminos interiores existentes, se dispondrá de un vallado con postes de madera y cuerdas, y se aplicará la correspondiente delimitación de los caminos que garantice la seguridad de los usuarios y la convivencia con el hábitat natural.

También se mejorarán los cuatro accesos existentes –uno en Camí de Establecedores, otro en Camí de Can Pastilla y dos en calle Dentol-, y se suministrarán bancos, papeleras y aparcamientos de bicicletas en el marco de la mejora del mobiliario.

"Hoy avanzamos un paso más en el Plan Global de Platja de Palma, acercándonos al objetivo prioritario de este Consistorio de hacer de la zona un destino más amable y competitivo, y en línea con una hoja de ruta municipal fuertemente marcada por el impulso de las zonas verdes de Ciutat”, ha concluido Belén Soto.