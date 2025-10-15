Los hoteleros aplauden al Ayuntamiento por la prohibición de nuevos alquileres turísticos en Palma

Los hoteleros de Palma, Playa de Palma y Cala Major aplauden la decisión del Ayuntamiento de prohibir nuevos alquileres turísticos en el todo el municipio anunciada el martes por Jaime Martínez. En estos momentos hay 639 viviendas vacacionales que operan con licencia (aunque hay miles de pisos ilegales) y el alcalde manifestó que las plazas que se den de baja no serán reemplazadas.

"Felicitamos al Ayuntamiento por la decisión de prohibir nuevos alquileres vacacionales en cualquier tipo de modalidad de vivienda. Es una medida valiente y muy necesaria", ha señalado Pedro Marín, presidente de la Asociación de hoteleros de la Playa de Palma. "Pedimos que se siga luchando contra la oferta ilegal. Y esperamos y deseamos que este tipo de decisiones se vayan contagiando a todas las administraciones, ya que el problema habitacional se ha convertido en un reto estratégico para nuestra comunidad", ha subrayado Marín.

En la misma línea se ha expresado Francisco Serrano, presidente de la Asociación hotelera de Palma y Cala Major. "Felicitamos al alcalde y a su equipo por la valentía y el acierto de las medidas adoptadas con el alquiler vacacional. Protege al residente, refuerza el modelo turístico de calidad y responde a una demanda real de los ciudadanos. Confiamos en que se cumplan con firmeza los controles sobre la oferta reglada como la ilegal, cuya erradicación es esencial para un turismo sostenible y justo", ha destacado este hotelero.

Martínez quiere que este veto al alquiler turístico entre en vigor "lo antes posible". El Consistorio necesita modificar el Plan General y someterlo a la aprobación del pleno, algo que sucederá previsiblemente en noviembre. El PP necesita para ello el respaldo de Vox, aunque en este caso, al tratarse de una iniciativa restrictiva con el turismo, es probable que cuente con el apoyo, total o parcial, de la oposición de izquierdas.

De hecho, este veto supone llevar a la práctica la aprobación de una proposición de Podemos en el pleno de mayo del año pasado que contó con los votos del PP. La prohibición a nuevos alquileres vacacionales se hará "en todas sus modalidades y en todo el municipio", subrayó Martínez.

En la misma comparecencia pública, el alcalde también anunció un acuerdo con la Autoridad Portuaria para prohibir la 'party boats' en el Paseo Marítimo y un veto a la apertura de nuevos albergues juveniles.

Habtur: "El alcalde está fuera de la realidad"

La decisión de poner coto a nuevos alquileres turísticos ha provocado enfado en la patronal Habtur. "El alcalde de Palma está fuera de la realidad. Son 639 casas [vacacionales] frente a 44.000 plazas hoteleras. Es una vergüenza que se preocupe de eso cuando la ciudad tiene muchos más problemas", ha criticado la gerente de Habtur, Maria Gibert.