La Fundación Othman Ktiri lanza ISTMO: "Queremos contar con imágenes nuestra visión de Son Roca, un barrio que tiene mala fama y no sabemos por qué"

Como decía Nelson Mandela, “la mejor arma para transformar el mundo es la educación”. Con esta idea como punto de partida nace ISTMO –una franja de tierra que une dos continentes- un proyecto nacido en Son Roca para conectar como un puente simbólico la vida del barrio con el arte.

Esta tarde ha tenido lugar la presentación oficial de ISTMO, impulsado por La Fundación Othman Ktiri en alianza con el Projecte Socioeducatiu Naüm. La iniciativa se dirige a 15 jóvenes de entre 16 y 25 años vinculados a Naüm, que recibirán formación en curaduría y técnicas audiovisuales, y a más de 20 familias que participarán en talleres de fotografía participativa y relato oral, construyendo desde lo cotidiano una mirada propia y compartida del territorio.

“Este es nuestro barrio, Son Roca, que tiene mala fama y no sabemos por qué”. Así arranca el primer vídeo creado por los jóvenes participantes del proyecto, que ya están aprendiendo a contar su historia con imágenes.

Unos jóvenes que viven en Son Roca, un barrio con tanta vida como estigma, y que quieren mostrar su hogar a los que no lo conocen: "Queremos aprender a contar con imágenes nuestra visión de Son Roca".

La presidenta de Naüm, Margalida Jordà, expresó la ilusión con la que arranca el proyecto: "Es un barrio demasiado estigmatizado, y no lo queremos. Son Roca es un buen barrio con buena gente. Somos parte de un todo: de la barriada y de la ciudad."

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, también participó en el acto tras la presión popular: "El alcalde algo tendrá que decirnos", dijo Jordà.

Martínez agradeció a Naüm y a la Fundación Othman Ktiri su labor, y remarcó la importancia de iniciativas como ISTMO: "Son proyectos que suman y crean valor para Palma. Hemos de conseguir cohesión social, sin diferencias entre barrios ni entre personas. La colaboración público-privada es clave: cada granito de arena, cada saco de arena, mejora nuestra ciudad."

Por su parte, el presidente de la Fundación, Othman Ktiri, destacó el corazón del proyecto: "Quiero unir el arte con la vida urbana, con la creatividad y con la educación. ISTMO es un lugar de conexión, donde las historias personales se entrelazan. Los barrios son laboratorios vivos de resistencia y comunidad. Queremos favorecer la inclusión y la cultura como motores del cambio social."

El proyecto cuenta con una financiación de cerca de 150.000 € de inversión directa de la Fundación Othman Ktiri. Durante los próximos meses, ISTMO desarrollará un proceso de creación artística y audiovisual colaborativa en el barrio de Son Roca, con la participación activa de jóvenes y familias de la zona. El proyecto combinará formación, investigación comunitaria y producción creativa, con el objetivo de construir un archivo humano colectivo: un retrato coral del barrio a través de sus voces, rostros e historias.

El impacto del proyecto irá más allá de los participantes directos: la exposición final y un documental colectivo se presentarán tanto en Son Roca como en centros culturales de Palma, con el objetivo de abrir un diálogo más amplio sobre el barrio y sus narrativas.