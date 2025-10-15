Bar Rita, 15 años de resistencia en Canamunt: “Inmobiliarias me han ofrecido dinero para informar de pisos que se vacían y les he echado con mi forma de dar los buenos días”

El Rita aún mantiene el aire de bar mallorquín, de planta baja mediterránea, con su oscuridad, baldosas originales y persianas verdes. Primero fue el bar ABC, pero a su actual responsable no le gustaba demasiado el nombre. “Cuando lo cogí era un lugar que tenía muchas capas de historia, cada uno de los responsables había dejado su huella con la decoración. No tuve que invertir mucho, sólo ir limando y retirando esos añadidos para dejarlo en su estado más primigenio. Ha quedado la barra original y sacamos a la luz las vigas de madera”, relata Joan Vallespir, el costitxer que rebautizó el bar que nació en los años cuarenta frente a la iglesia del Socors. Sondeó nombres, pero ninguno obtuvo el beneplácito de clientes y amigos. “Al final, pensé en Rita, que coincide con el nombre de una de las capillas del Socors; además es corto y suena bien”, comenta.

Joan se lio la manta a la cabeza después de dejar su trabajo como funcionario en el centro de salud de Capdepera. “Me aburría y lo dejé todo. Ni siquiera le dije a mi familia que había cogido el bar. Soy de los que piensan que, si comentas las cosas, al final todo se embarulla y terminas por no hacerlas”, señala. El oficio de camarero lo aprendió durante los meses de calor cuando era estudiante. “Muchos que somos de la part forana, yo soy de Costitx, nacido en sa Pobla, vamos a hacer la temporada a Alcúdia o a Can Picafort”, cuenta. Con la experiencia acumulada de muchos veranos, inició la búsqueda de un local en Palma. “Paseaba por Santa Catalina, pero pasé por este bar de la plaza Llorenç Bisbal y le caí bien a la propietaria. La primera vez me dijo que no estaba en venta, pero regresé al cabo de medio año y entonces me dijo que sí”, celebra.

“Muchos mallorquines se han ido del barrio”

Tomó los mandos del establecimiento en el año 2010. El permiso para poner una terraza le dio vida. Al principio, cuando los precios no eran tan desorbitados, el barrio rebosaba de vecinos locales. “En los últimos cinco años muchos mallorquines se han ido de Canamunt y se han ido a otros barrios porque los alquileres están por las nubes. Y han venido a vivir muchos extranjeros. En los pisos de esta misma plaza quedan pocos palmesanos”, lamenta Joan, que resiste como puede a esta sustitución maldita que ha venido a llamarse gentrificación. “En Mallorca todo el mundo es bienvenido, pero sí hago una criba aquí. Yo siempre atiendo en mallorquín, preparamos variats, llonguets y pa amb olis, la carta también está en la lengua propia. El extranjero que se queda en el bar es porque se siente bien. Otros vienen, consumen una cerveza y no regresan nunca más”, explica. “Mi intención es que el Rita sea un punto de encuentro de gente local, un lugar donde se encuentren a gusto y cómodos, como si fuera el bar de una plaza de pueblo”.

Joan Vallespir, en el bar Rita / B. Ramon

La situación en el barrio es tal que denuncia que agentes de una inmobiliaria le ofrecieron dinero para informarles de “si algún vecino se iba de su piso o si alguna casa se vaciaba”. “A esta gente, les doy los buenos días de tal manera que saben que les estoy diciendo adiós. También me han ofrecido poner tarjetas de inmobiliarias dentro del bar. Con esta gente, cuando vienen, la conversación o bien dura dos segundos o les doy un sermón, depende de como tenga el día”, confiesa. Joan se considera un vecino más de Canamunt, aunque viva en Costitx: “Estoy implicado, procuro ayudar en lo que me piden”. De hecho, una de las actividades con más éxito del verano canamunter es el cine a la fresca que organiza durante el mes de julio en la plaza Llorenç Bisbal.

Cenar de variat

El Rita es un bar vespertino y donde hasta hace poco no era posible pagar con tarjeta. “El datáfono lo he puesto este año. Y ahora unas chicas me llevan el Instagram”. Abre a las 18 horas y cierra a las 23.30. Se caracteriza porque en él se puede cenar un variat, costumbre poco habitual en la oferta hostelera de la isla. “Tengo este horario desde hace dos años porque me quedé sin cocinero y ahora soy yo el que se mete en la cocina”, dice. Por las mañana va a comprar al mercado de Inca y se pone a dirigir toda una orquesta de cazuelas.

Bar Rita / DM

El variat del Rita consta siempre de pica-pica de sepia, albóndigas, riñones, callos y ensaladilla. “Cuando hay esclata-sangs, los preparo con lomo por ejemplo”. Los jueves y los viernes, siempre prepara más platos: “frit, tumbet, bacalao con pimientos… Tengo fama de cocinar picante”. El variat solo tiene un único tamaño, “equivaldría al mediano de otros bares”, y tiene un coste de ocho euros. Se sirve con aceitunas arbequinas y pan moreno, de la panadería Fiol. “Los llonguets son de Can Pomar”.

El próximo 6 de noviembre inaugurará una exposición de fotos de los últimos 15 años del Rita. Para recopilar el álbum, ha puesto en marcha una campaña en redes pidiendo instantáneas a los clientes que se pueden enviar a través de Instagram o Facebook, al WhatsApp 673924445 o al correo 15anysrita@gmail.com.