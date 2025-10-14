Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Youba Sissokho salta al ring de la política municipal como coordinador del distrito de Llevant

El exboxeador será nombrado esta tarde en sustitución de José Luis Haro, que se pondrá al frente del distrito de Ponent

El PP de Cort confía en la figura de este palmesano de origen senegalés que de momento compatibilizará su nueva responsabilidad con la presidencia de la Federación Balear de Boxeo

Youba Sissokho, en su etapa como boxeador.

Youba Sissokho, en su etapa como boxeador. / EP

Palma

Palmesano de origen senegalés y exboxeador con una participación olímipica. Y desde hoy coordinador del distrito de Llevant. Youba Sissokho salta al ring del asociacionismo vecinal y de la política municipal reemplazando a José Luis Haro, que pasará ser coordinador del distrito de Ponent para cubrir la baja por jubilación de Xavier Aguiló.

Sissokho (Dakar, Senegal, 1991) compatibilizará de momento su nueva responsabilidad con la presidencia de la Federación de Boxeo. El PP en Cort considera que es un perfil ideal para el cargo por su conocimiento de los barrios de Son Gotleu, La Soledat o Pere Garau.

El exboxeador llegó a Palma con solo seis meses de edad. A los 17 años comenzó en el mundo del boxeo y protagonizó en el ring un ascenso meteórico que incluyó un campeonato de España del peso welter y una participación olímpica en Río de Janeiro en 2016. Se quedó fuera de los Juegos de Tokio al suspenderse un campeonato por la pandemia.

Enlace entre los vecinos y Cort

El PP valora positivamente la figura de Sissokho, al que en 2023 ya promocionó para situarse al frente de la Balear de Boxeo en un momento crítico después de que la directiva anterior fuera detenida por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Como coordinador de distrito, Sissokho hará de enlace entre los vecinos y el Consistorio. En este sentido, trasladará a las áreas municipales oportunas todas las reivindicaciones vecinales y problemas relacionados con los barrios de Llevant.

