Urbanismo autoriza la construcción de un edificio de 72 viviendas de precio limitado en el barrio de es Pil·larí

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha autorizado este martes la licencia para la construcción de un edificio de 72 viviendas de precio limitado en la calle Francisca Bosch, situada en el barrio de es Pil·larí.

Este proyecto incorpora un equipamiento asistencial de 540 metros cuadrados y un jardín-terraza de 330 metros cuadrados. La mayoría de las viviendas serán de uno o dos dormitorios, con superficies de 50 y 75 metros cuadrados respectivamente.

Del mismo modo, Urbanismo también ha dado luz verde a la concesión de licencias de diversa tipología que hacen referencia al cambio de uso de locales a once viviendas en diferentes zonas de Palma, a las que se suma otra aprobada en la Comisión de Centro Histórico.

Esta comisión, por su parte, ha aprobado también dos proyectos de intervención destinados a mejorar el estado de conservación de los edificios Flassaders y Casal Balaguer.

Al margen de estas actuaciones, se ha aprobado también el proyecto para la reforma integral de los baños y la mejora de la accesibilidad en el CEIP Rei Jaume I, que incluye, en su primera fase, la renovación de los baños en la zona oeste del centro, la instalación de rampas interiores y exteriores para cumplir la normativa vigente, y la incorporación de un ascensor adaptado con tres paradas.

Limpieza de grafitis en 18 edificios catalogados

Otro de los puntos destacados en la Comisión de Centro Histórico ha sido la retirada de pintadas vandálicas en 18 edificios catalogados de Palma.

Los edificios intervenidos han sido el Monestir de Santa Elisabeth, la Església de Santa Eulàlia, la Església de Santa Fe, Ajuntament (en la parte de la fachada que da a plaza Santa Eulàlia), Can Vivot, la Església de Santa Catalina de Sena, Aljub de carrer Llences, Can Martí Feliu, pasaje entre carrer Magí y carrer de les Soltes, Molí de Garleta, Molí d’en Gelós, el Casal Solleric, Can Weyler, la Església de Sant Antoni de Viana, la Església de la Concepció y el Monestir de la Concepció, Ca n’Oleo, la Església de Sant Jaume y el Monestir de Santa Teresa.