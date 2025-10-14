El PSOE critica que el alcalde "anuncie medidas turísticas viejas que ya tendrían que estar aprobadas"

El PSOE de Palma ha lamentado "la falta de valentía" del alcalde Jaime Martínez a la hora de aplicar medidas reales de contención turística, con un anuncio que "es viejo, que llega más de un año tarde y que en ningún caso reduce las plazas existentes", ha afirmado el portavoz socialista a Cort, Xisco Ducrós, en referencia a las medidas anunciadas este martes por el primer edil en materia turística.

Los socialistas han señalado que "llevan mucho tiempo reclamando la prohibición del alquiler turístico en unifamiliares y de las 'party boats' en Palma, y que se trabaje para eliminar las plazas existentes. "Llegan tarde, hace mucho de tiempo que estas medidas tendrían que haber sido aprobadas, tal y como reclamamos. La ciudadanía lo tiene claro: se tienen que poner límites", ha manifestado Ducrós.

Los socialistas exigen al alcalde que "se ponga a trabajar" y "no anuncie otra vez que algún día hará alguna cosa". "El tiempo de los anuncios ya se ha acabado, se tiene que cumplir de una vez por todas con la palabra dada", ha dicho Ducrós.

Clausurar los pisos turísticos

En cuanto al alquiler turístico, los socialistas hicieron un estudio de la oferta de Airbnb y descubrieron que casi la mitad de los anuncios son ofertas de alquiler turístico ilegal. "Lo que tienen que hacer es obligar a que se retiren los anuncios, sancionar a los infractores y destinar las sanciones a consturir vivienda protegida y clausurar los pisos y casas que ofrezcan alquiler turístico ilegal", ha dicho el portavoz.

En cuanto a la promoción turística, los socialistas piden que "no se dediquen a buscar sinónimos para esconder que seguirán haciendo promoción turística". "Se tiene que decrecer, no seguir promoviendo Palma como destino", ha afirmado Ducrós. Por último, en relación a las 'party boats', los socialistas han recordado al alcalde que fue la presidenta Prohens quien las permitió a la bahía de Palma, haciendo una excepción para que se pudiera seguir manteniendo la actividad.