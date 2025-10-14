La promotora de Son Bordoy defiende que la mayoría de los 200 residentes en chabolas están en suelo municipal y no en su propiedad

Pryconsa, la promotora que prevé levantar 750 viviendas en Son Bordoy, defiende que la mayoría de las doscientas personas que residen en infraviviendas en estos terrenos junto al Molinar lo hacen en suelo propiedad del Ayuntamiento de Palma. "Nosotros hemos instado una orden de desahucio precario contra unas cuarenta personas que se han instalado ilegalmente en dos parcelas catastrales que son de nuestra propiedad. El resto residen en suelo municipal y por tanto fuera de nuestro ámbito", señala un responsable de Pryconsa en Balears.

"Hay unas 22 personas en una de las parcelas y unas diecisiete en la otra que viven allí de manera ilegal, aunque incomprensiblemente el Ayuntamiento las empadronó. ¿Cuándo serán desalojadas? Cuando lo diga el juez. En todo caso es un tema que ahora ya depende de la justicia y de los servicios sociales", indica este responsable, que admite que entre estas personas hay menores.

Pryconsa señala que un 67% de las 750 viviendas que edificará en Son Bordoy serán públicas (parte de precio tasado y parte de protección oficial). "Eso demuestra que nos preocupa la problemática de la vivienda en Palma. No hay ninguna otra promotora que ahora o en el futuro vaya a hacer vivienda pública", manifiesta este profesional.

"Las viviendas de precio limitado que se construirán en los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) serán un 15% más caras que nuestras viviendas de precio tasado", añade en referencia a los desarrollos previstos en Son Güells, Son Puigdorfila Nou o Son Cladera que se levantarán al amparo del decreto del Govern que les permitirá hasta un 45% más de edificabilidad. No será el caso de Son Bordoy, que se regirá por los parámetros vigentes antes de la normativa.

Esta promotora se hizo con los terrenos de Son Bordoy en junio de 2023 y después de dos largos años de tramitación espera iniciar los trabajos de urbanización (alcantarillado, electrificación) en diciembre de este año. Si todo fuera según lo previsto, la construcción de los pisos arrancaría a finales de 2026. "Podemos empezar a urbanizar aunque estas personas aún no hayan sido desahuciadas. En todo caso es evidente que no pueden estar allí cuando los trabajos estén muy avanzados", indica este responsable de Pryconsa en el archipiélago.

"Nuestro máximo interés es empezar a urbanizar cuanto antes y poner vivienda pública en el mercado. Somos muy conscientes del grave problema de acceso a la vivienda que tienen los residentes", indica este responsable.

El Ayuntamiento de Palma notificó el pasado miércoles los primeros requerimientos de cese de ocupación a las familias que viven en chabolas en terrenos municipales. En todo caso, Cort defiende que todavía no ha iniciado ningún expediente de desalojo. Por su parte, la misma semana Pryconsa notificó la orden de desahucio precario en sus dos parcelas.

Més per Palma: "Una alianza entre Cort y Pryconsa"

Més per Palma advirtió ayer de una "alianza" entre Cort y Pryconsa para desahuciar a 200 personas de los terrenos de Son Bordoy, con el objetivo de "favorecer el negocio especulativo" con la construcción de una nueva urbanización.

La portavoz de esta formación, Neus Truyol, ha recriminado a Cort que les "condene a vivir en la calle", porque "no les da ningún tipo de alternativa habitacional" y los precios del mercado son "totalmente inaccesibles para estas familias en situación de vulnerabilidad".